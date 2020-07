Jeden Monat nähert sich One Piece mit großen Schritten der magischen Marke des 1.000 Manga-Kapitels und laut Aussage von Schöpfer Eiichiro Oda kommen wir dem Ende von Monkey D. Ruffys Abenteuern ebenfalls immer näher. Auf dem Weg dahin überschlagen sich die Ereignisse in der Wa No Kuni Arc regelrecht und erst jüngst hat Manga-Kapitel 985 einen großen Hinweis darauf gegeben, was Fans von der Zukunft der Piratensaga zu erwarten haben.

Wir sprechen an dieser Stelle eine obligatorische Spoilerwarnung aus!

One Piece: Was dürfen wir von Manga-Kapitel 1.000 erwarten?

One Piece: Manga-Kapitel 986 sorgt für Tränen

Obwohl das letzte Kapitel einige interessante Wendungen offenbart hat und sicherlich für so manch neue Fantheorie sorgen konnte, ist es wohl das Manga-Kapitel 986, welches für eine Menge Gesprächsstoff sorgen wird. So berichtet nämlich der Twitter-User Sandman AP, der Fans von One Piece sicherlich als vertrauenswürdige Quelle für allerlei News zu dem Thema bekannt sein dürfte, dass das nächste Kapitel ziemlich emotional werden wird.

Sandman gibt an, dass sich das Team hinter One Piece im Rahmen des 23. Jubiläums zusammengesetzt hat und für die Fans ein wenig aus dem Nähkästchen plauderte. Bei diesem Event meldete sich auch Takano Ken zu Wort, einer der Editoren des Manga, und laut Sandmans Übersetzung gab dieser zu, dass ihn das 986. Kapitel zu Tränen gerührt habe. Dies sei ihm in all den Jahren, die er mit Eiichiro Oda zusammengearbeitet hat, noch nie passiert.

Was bedeutet dieses Statement? Diese Aussage sorgt natürlicherweise für allerlei Interesse unter den Fans, doch Ken wollte uns leider nicht verraten, was genau ihm die Tränen in die Augen getrieben hat. Während der aktuellen Situation, die in Wa No Kuni herrscht, gibt es natürlich allerlei Möglichkeiten, doch die sind leider nicht mehr als bloße Theorien. Schließlich gelang es One Piece in den letzten Jahren immer mal wieder, seine Fans zum Weinen zu bringen.

Oft gelingt dies dem Werk von Eiichiro Oda durch emotionale Hintergrundgeschichten zu Charakteren. Wir erinnern uns zum Beispiel einfach mal an die Kindheit von Sanji, die während der Whole Cake Island Arc offengelegt wurde. Oder an das Ende der Flying Lamb, dem ersten Schiff der Strohhüte, das nach vielen Jahren auf dem Meer einfach nicht mehr die Kraft hatte, seine Kameraden noch weiter zu tragen. Und nicht zu vergessen natürlich der dramatische Tod von Puma D. Ace, Ruffys Wahlbruder, während des Kriegs zwischen Marine und Whitebeard-Piraten.

One Piece: Manga-Kapitel 986 – Release und Gerüchte

Bis wir die Antwort darauf haben, wie es das One Piece-Kapitel 986 geschafft hat, Takano Ken zum Weinen zu bringen, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das neue Kapitel erscheint planmäßig am 03. August 2020. Also noch genügend Zeit, um über Kapitel 985 nachzudenken und sich zu fragen, was uns da in knapp eineinhalb Wochen erwartet. Die Fans sind in einschlägigen Foren auf jeden Fall schon gut dabei, über allerlei Möglichkeiten zu diskutieren.

Bevor die ersten Scans des neuen Manga-Kapitels vorliegen, bleibt uns auch gar nichts anderes übrig als der Fantasie freien Lauf zu lassen. So glauben einige User, dass Orochi, nachdem dieser von Kaido enthauptet wurde, aufgrund seiner Teufelsfrucht noch am Leben sei. Manch ein Fan scherzt bereits, dass dieser einfach wieder angenäht wird, so wie es damals auch bei Wapol der Fall gewesen ist.

Manch einer glaubt, dass Sanji seinen Tarnanzug nutzen wird, um Nami und Carrot aus den Fängen von Big Mom zu befreien, während andere hoffen, Ruffy und Yamato endlich in Aktion zu sehen, schließlich hat das ungleiche Paar gerade erst einen gemeinsamen Nenner gefunden und sich zusammengetan. Und dann steht da natürlich noch immer die Frage im Raum, wie das Schicksal von Momonosuke aussehen wird, der noch immer am Kreuz auf seine Hinrichtung wartet, und ob es etwas mit Kens Aussage zu tun hat, Kapitel 986 wäre äußerst emotional …