Lange gab es in One Piece Rätselraten, was die nächsten Schritte des Kaisers Kaido sein würden. Schließlich spitzt sich die Lage nicht nur in Wa No Kuni immer weiter zu, auch auf der Grandline selbst verhärten sich die Fronten und eine große Auseinandersetzung scheint nur noch einen Steinwurf entfernt zu sein.

Jetzt, in Manga-Kapitel 985, wird endlich enthüllt, welchen Plan der Kapitän der 100-Bestien-Piratenbande verfolgt und wie er gedenkt, diesen umzusetzen. Doch auch abseits dieser Enthüllung ist im neuesten Kapitel viel passiert.

Wir sprechen eine obligatorische Spoilerwarnung aus!

Was in Manga-Kapitel 985 von One Piece geschieht

Auf der Rückseite von Onigashima haben es die Akazaya, die Männer mit den roten Schwertscheiden, mit der Hilfe von Trafalgar Law geschafft, an Land zu gehen. Doch am geheimen Eingang zu Kaidos Schloss begegnen diese schließlich auch dem Verräter Kanjuro, der sie am Vorankommen hindern will und stolz davon berichtet, dass er Momonosuke, nachdem dieser versucht hat zu flüchten, bewusstlos geprügelt hat.

Von dieser widerlichen Tat erzürnt, greift Kikunojo, der Bruder von Izou, nach seinem Schwert und attackiert den Überläufer.

Die anderen Mitglieder der Rebellion nutzen die Gunst der Stunde und ziehen ebenfalls gegen Kanjuros Gefolgschaft in den Kampf, doch die Auseinandersetzung wird bereits nach wenigen Momenten durch eine Projektor-Tanishi, also eine Teleschnecke, die Signale empfängt und auf einer Leinwand oder einem Bildschirm überträgt, unterbrochen. Diese Tanishi beginnt damit, die Rede von Kaido zu übertragen, die bereits in Manga-Kapitel 984 ihren Anfang nahm.

Zur gleichen Zeit sitzen Ruffy und Yamato im Manga-Kapitel 985 zu One Piece weiterhin zusammen, doch ist der Strohhut noch immer nicht von den Beweggründen von Kaidos Tochter überzeugt. Daher präsentiert diese ihm die Fesseln an ihren Gelenken, die gleichen explodierenden Handschellen, die auch die Insassen der Udon-Gefängnismine tragen müssen.

Yamato berichtet Ruffy, dass sie sich im Alter von acht Jahren Ace anschließen wollte, ihr Vater sie jedoch aufgehalten habe und ihr schließlich diese Fesseln verpasst hat.

Danach habe der Kaiser seine Tochter jedes Mal verprügelt, wenn diese ihm widersprochen hat. Dies sei der Grund, warum Yamato genauso sehr wie Ruffy wolle, dass Kaido besiegt wird. Der Kapitän der Strohhut-Piratenbande ist schließlich von den Worten Yamatos überzeugt und will die Fesseln entfernen, doch da werden die beiden ebenfalls von der Übertragung von Kaidos Rede unterbrochen.

One Piece, Manga-Kapitel 985: Kaidos großer Plan

Die Ansprache von Kaido beginnt damit, dass er seinen Männern versichert, dass die Weltregierung nicht den Verstand verloren habe, indem sie die Institution der Sieben Samurai aufgelöst hat. Stattdessen hätte die Marine eine neue Geheimwaffe, die die 100-Bestien-Piratenbande jedoch nicht fürchten müsse, da ihr Kapitän im Gegenzug plant, die Antiken Waffen zu finden und gleichzeitig die mächtigste Allianz aller Zeiten zu gründen.

Zur Untermalung seiner Worte betritt Big Mom mit einer Armee von beseelten Gegenständen die Bühne.

Kaido offenbart, dass die beiden Kaiser nun zusammenarbeiten würden, die Antiken Waffen an sich reißen werden, einen Weltkrieg auslösen und in dem Chaos schließlich das One Piece finden wollen. Die Zuhörer sind von den Worten begeistert, doch da hört der Größenwahn von Kaido noch nicht auf. Des weiteren verkündet er, dass die Untertanen von Orochi nun eine Entscheidung treffen müssen.

Da Wa No Kuni kein Teil der Weltregierung ist und die Insel darüber hinaus eine natürliche Festung darstellt, will er diese zu seinem Hauptquartier und einer gesetzlosen Zone für Piraten machen.

© Eiichiro Oda/Shueisha

Orochi, der seine Macht in Gefahr sieht, will sich gegen diese Entscheidung aussprechen, wird jedoch prompt von Kaido enthauptet. Den geschockten Zuschauern berichtet der Kaiser, dass ihm die Clans von Wa No Kuni nichts bedeutend würden und sie nun entscheiden müssen, ob sie Piraten werden wollen oder unter ihrer Flagge sterben. Kaido erklärt das gesamte Gebiet von Wa No Kuni und Onigashima zu Neu-Onigashima, dessen Shogun Yamato sein soll.

Die Tochter von Kaido, die dieser immer noch als Sohn bezeichnet, ist von der Idee wenig angetan. Zusammen mit Ruffy, der den Anblick des ans Kreuz genagelten Momonosuke nicht mehr erträgt, bricht sie durch das Dach in den Hauptsaal. Ruffy und Yamato rennen los, um Momonosuke zu retten und Kaido aufzuhalten, gleichzeitig ruft einer der Piraten nach den Flying Six.

Damit endet Manga-Kapitel 985. Kapitel 986 von Eiichiro Oda erscheint planmäßig am 03. August 2020.