Vor fast zwei Jahren startete Video on Demand-Anbieter Crunchyroll ein ambitioniertes Unterfangen: Die Veröffentlichung aller Episoden des Anime-Hits One Piece! Mitte März 2020 erschienen dann die ersten 30 Folgen der Serie im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln auf der Plattform. Diesen Monat war es endlich geschafft, denn das Unternehmen bestätigte, dass ihr euch mittlerweile alle Episoden ansehen könnt.

One Piece: Über 1000 Anime-Episoden stehen zum Abruf bereit

Richtig gelesen, inzwischen könnt ihr euch Ruffys komplettes Abenteuer hierzulande exklusiv bei Crunchyroll im Stream anschauen: Von den beschaulichen Anfängen im East Blue über die Wirren des Bürgerkrieges in Alabasta, die weltverändernden Ereignisse von Marineford bis hin zur Gegenwart in Wano Kuni. Insgesamt stehen alle bisher veröffentlichten 1007 Folgen des Anime-Epos zum Abruf bereit.

Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings: „One Piece“ ist ausschließlich für Premium-Nutzer, also zahlende Kunden, verfügbar. Solltet ihr keinen entsprechenden Account besitzen, könnt ihr euch die Piraten-Saga, im Gegensatz zu diversen anderen Serien-Inhalten im Portfolio des Anbieters, somit nicht ansehen.

Doch dieses Update ist nicht die einzige erfreuliche Nachricht für Fans der Strohhut-Bande, schließlich startet dieses Jahr auch ein neuer Anime-Kinofilm in Japan. Dieser trägt den Titel One Piece Film Red und soll Ruffys großes Vorbild, den Roten Shanks, in den Mittelpunkt rücken, der in der Anime-Serie schon länger nicht mehr zu sehen war.

Doch, Moment mal! Wisst ihr, was das heißt?!



Genau, wir sind sind mit unserer Katalog-Übersetzung fertig! Ab sofort könnt ihr SÄMTLICHE Abenteuer der Strohhüte auf Crunchyroll erleben✨ pic.twitter.com/Z7JnWvGRV5 — Crunchyroll.de @ #AnimeAwards (@Crunchyroll_de) January 16, 2022

Bis der Film in den japanischen Lichtspielhäusern startet, wird es jedoch noch einige Zeit dauern. Der Kinostart ist für den 6. August 2022 angesetzt. Ob wir den Anime-Film auch zeitnah hierzulande sehen können werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Zur Not habt ihr jedoch mit der Anime-Serie genug Material, um die Wartezeit zu überbrücken.

Die neuen „One Piece“-Episoden starten immer sonntags um 17 Uhr auf Crunchyroll und WAKANIM im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln.