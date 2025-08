Nutze PS Plus im Aug. 2025 – Lies of P, DayZ & My Hero auf PS4/PS5 sichern!

Die PlayStation Plus Essential Spiele für August 2025 bieten dir eine spannende Auswahl an Titeln, die sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 spielbar sind. Doch Achtung, ab Januar 2026 wird der Fokus des Services stärker auf PS5-Spiele gelegt. Daher solltest du die Gelegenheit nutzen, die Spiele Lies of P, DayZ und My Hero One’s Justice 2 bis zum 1. September 2025 in deine Bibliothek aufzunehmen.

Lies of P

Was macht Lies of P so besonders? Lies of P ist ein Soulslike-Spiel von 2023, inspiriert von Bloodborne und Carlo Collodis Pinocchio. Der Entwickler Round8 Studio hat ein Spiel geschaffen, das mit seinem parry-lastigen Kampf und seiner beeindruckenden Boss-Designs besticht. Die Story ist tiefgründig und erweitert die ursprüngliche Pinocchio-Geschichte um interessante Fragen zur Menschlichkeit.

Die Entwickler haben das Spiel kontinuierlich weiterentwickelt. Zu den Updates gehören neue Schwierigkeitsgrade, Boss-Rush-Modi und zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen. Eine Erweiterung namens Overture, die neue Gebiete und Waffen bietet, ist für 29,99 Euro erhältlich, aber nicht im PlayStation Plus enthalten.

DayZ

Wie hat sich DayZ über die Jahre entwickelt? DayZ ist ein Survival-Spiel, das dich auf einer großen Karte absetzt, auf der du gegen Infizierte und andere Spieler überleben musst. Seit seinem Konsolen-Release 2019 hat es unzählige Updates erhalten, die das Spielerlebnis stetig verbessert haben. Trotz seiner anfänglichen Kritik hat es eine treue Spielerbasis aufgebaut.

DayZ bietet zusätzliche kostenpflichtige DLCs, darunter das Frostline-Expansion für 26,99 Euro, welches ein neues, schneebedecktes Biom einführt und die Überlebensmechaniken aufgrund der extremen Kälte herausfordernder gestaltet.

My Hero One’s Justice 2

Was bietet My Hero One’s Justice 2 den Anime-Fans? Basierend auf der beliebten Anime-Serie My Hero Academia, bietet dieses Kampfspiel eine große Auswahl an Charakteren und Fanservice. Obwohl das Gameplay nicht die Tiefe traditioneller Kampfspiele erreicht, punkten die Umweltschäden und spektakulären Animationen.

Nach der Veröffentlichung hat das Spiel Unterstützung in Form von Foto-Modus, englischer Synchronisation und vielen Balance-Updates erhalten. Zwei kostenpflichtige Season-Pässe zu je 19,99 Euro erweitern das Spiel um neue Charaktere und Kostüme, wobei die Pass-Inhalte saisongebunden sind.

Welche der PlayStation Plus Essential-Titel für August 2025 wirst du ausprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!