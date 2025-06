No Man’s Sky Update 5.7 – Neue Siedlungen und 4K-Support für Nintendo Switch 2

Mit dem neuen Update 5.7, das von Hello Games für das intergalaktische Survival-Spiel No Man’s Sky veröffentlicht wurde, erfährt das Spiel eine Fülle neuer Inhalte und Optimierungen. Der Titel des Updates, Beacon, stellt dabei insbesondere die Verwaltung von Siedlungen in den Fokus. Spieler können nun bis zu vier Siedlungen auf verschiedenen Planeten verwalten, was eine spannende Erweiterung für alle Liebhaber des Spiels darstellt.

Eine der aufregendsten Neuerungen ist die Möglichkeit, bis zu vier Siedlungen als Verwalter zu führen. Jede Siedlung hat ihre eigenen Bürger und kann entwickelt werden, um zu florieren. Als Verwalter erhältst du Zugang zu den Historischen Aufzeichnungen der Siedlung, die deren Errungenschaften, Zufriedenheitsbewertung und Bevölkerungswachstum widerspiegeln. Zudem gibt es zahlreiche Events wie Festivals, neue Bürger oder erfolgreiche Expeditionen, die mit einem Feuerwerk gefeiert werden.

Neue Inhalte für Nintendo Switch 2

Welche Vorteile bietet das Update für die Nintendo Switch 2? Speziell für die bald erscheinende Nintendo Switch 2, die am 5. Juni 2025 auf den Markt kommt, beinhaltet das Update Unterstützung für die neue Konsole. Spieler, die das Spiel bereits auf der ursprünglichen Nintendo Switch besitzen, können kostenlos zur Switch 2-Version im Nintendo eShop upgraden.

Die Nintendo Switch 2 bringt einige technische Verbesserungen mit sich, darunter eine höhere Auflösung und verbesserte soziale Funktionen. Die Möglichkeit, das Spiel in 4K-Auflösung im Dock-Modus zu spielen, ist besonders hervorzuheben. Das Update ermöglicht zudem Multiplayer-Funktionen, einschließlich Game Chat und Freundeslisten-Anzeige, was das Spielerlebnis auf der neuen Hardware noch intensiver macht.

Umfassende Patchnotes von Update 5.7

Was sind die wichtigsten Änderungen und neuen Features? Das Update führt die Autophage-Siedlungen ein, die auf allen bewohnten Planeten zu finden sind. Spieler, die die Autophage-Lebensformen entdeckt haben, können Verwalter dieser Siedlungen werden. Diese Siedlungen bieten einen Synthese-Terminal zur Herstellung eines Autophage-Stabes und zum Austausch von Ressourcen.

Die Verwaltung von Siedlungen wurde ebenfalls verbessert. Spieler können jetzt die produzierte Ressource einer Siedlung auswählen, beeinflusst durch die Rasse und die Gebäude der Siedlung. Die Möglichkeit, Gebäude aufzurüsten und spezielle Features zu nutzen, erhöht die Produktivität und Zufriedenheit der Siedlungen deutlich.

Qualitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen

Welche Verbesserungen wurden vorgenommen? Neben den umfassenden neuen Inhalten bietet das Update zahlreiche Verbesserungen der Lebensqualität (QoL) und Fehlerbehebungen. Dazu gehören eine optimierte Benutzeroberfläche für Siedlungen, eine verbesserte Leistung auf verschiedenen Plattformen und die Anpassung von Audiooptionen. So können Spieler die Tonhöhe und den Stil ihrer Charaktervokalisationen anpassen.

Ebenso wurden Probleme behoben, die zu Abstürzen führten und es gab Performance-Optimierungen, die die Ladezeiten und die Stabilität des Spiels verbessern. Die Autophage-Siedlungen bieten zudem neue NPCs und Besucher, die das Spielerlebnis bereichern.

Erweiterte Funktionen für Siedlungsverwaltung

Welche neuen Entscheidungen können als Verwalter getroffen werden? Die Vielfalt der Entscheidungen zur Siedlungsverwaltung wurde erheblich erweitert. Verwalter können nun über das Klassen-Upgrade von Gebäuden, die Namensgebung neugeborener Bürger und die Nutzung von Segnungen entscheiden. Zudem gibt es neue Spezialisten, die der Siedlung beitreten können, wie ein Hologramm-Architekt oder ein Astronom.

Die Gewichtung der Entscheidungen wurde angepasst, um interessantere und positivere Optionen zu priorisieren. Expeditionen der Siedler sind nun klarer nachvollziehbar, und eine Vielzahl neuer Aktivitäten bereichert das Spielgeschehen.

Mit diesen umfangreichen Neuerungen und Verbesserungen bietet das Update 5.7 eine spannende Erweiterung des No Man’s Sky-Universums. Spieler können sich auf eine noch tiefere und reichere Spielerfahrung freuen, besonders mit der Unterstützung der neuen Nintendo Switch 2.

Was hältst du von den neuen Features und der Unterstützung der Nintendo Switch 2? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!