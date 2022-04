Nintendo Switch Online: Der nächste N64-Klassiker erscheint am 15. April

Nintendo hat letztes Jahr mit dem Erweiterungspass für Nintendo Switch Online endlich neue Retro-Konsolen hinzugefügt. Dabei war auch der N64 und der Service startete direkt mit einigen Klassikern. Jetzt wurde ein weiteres Spiel bestätigt, das nächste Woche bereitstehen wird.

Mario Golf schlägt auf der Nintendo Switch nächste Woche auf

Nintendo gab die Ankündigung auf Twitter bekannt:

Mario Golf bringt ab dem 15. April noch mehr Schwung in die Sammlung von #NintendoSwitchOnline + Erweiterungspaket!



Im #Nintendo64-Spiel, mit dem die Serie begann, könnt ihr mit Mario und Co. rauf aufs Grün. pic.twitter.com/joAHIhcbmn — Nintendo DE (@NintendoDE) April 7, 2022

Dieses Spiel erwartet euch: Demnach erscheint am 15. April die N64-Version von Mario Golf. Das ist der Beginn für die Reihe und war schon damals eine Mischung aus dem normalen Golf-Sport aber mit abgedrehten Kursen und abwechslungsreichen Minispielen. Aber das Golfen an sich ist realistischer, als man erwarten würde. Ihr müsst also auf Wind, dem Spin auf dem Ball und dem Untergrund achten.

Als Charaktere gibt es die üblichen Verdächtigen wie Mario, Luigi, Peach, Yoshi und mehr. Aber das Studio Camelot, das bis heute noch einige Mario-Sportspiele entwickelt, wie Mario Golf Aces auf der Nintendo Switch, hat eigene Figuren hinzugefügt. So könnt ihr den Golf-Spaß mit Charakteren wie Plum, Sonny und Harry erleben – falls ihr die Figuren aus dem Pilzkönigreich nicht mögt.

Besonderheit bei Switch-Online: Wie die anderen N64-Klassiker auf der Nintendo Switch wird „Mario Golf“ erst spannend im Hinblick auf die besonderen Funktionen. Denn ihr könnt das Spiel ganz einfach mit bis zu vier Freunden Online zocken und so zum ersten Mal offiziell übers Internet den Multiplayer genießen.

Das ist der Erweiterungspass für Nintendo Switch Online

Im November 2021 hatte Nintendo den bisherigen Abo-Service Nintendo Switch Online um einige neue Funktionen erweitert. Für ungefähr den doppelten Preis im Jahr (40 Euro) könnt ihr dafür N64- und Mega Drive-Klassiker, sowie die DLCs von Animal Crossing: New Horizons und Mario Kart 8 Deluxe spielen.

Nintendo Switch Online: Release und Preis zum Premium-Abo bekannt

Weitere Funktionen bringt euch der Erweiterungspass nicht. Wenn ihr eine ganz normale Einzel- oder Familienmitgliedschaft habt, dann könnt ihr diese weiterhin für die NES- und SNES-Spiele nutzen. Zudem benötigt ihr das Abo, um Online spielen zu können. Wenn euch das aber reicht, dann kostet die einzelne Mitgliedschaft im Jahr 20 Euro.