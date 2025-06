Nintendo Switch 2 startet mit Street Fighter 6-Demo im eShop durch

Die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 hat in der Gaming-Welt für Aufsehen gesorgt, jedoch auch Kritik für die geringe Zahl an neuen Spielen bei der Markteinführung erhalten. Während viele auf aufregende neue Titel gehofft hatten, besteht das Line-up hauptsächlich aus Ports bereits existierender Spiele von anderen Plattformen. Ein Highlight ist jedoch die kostenlose Demo von Street Fighter 6, die nun im Nintendo eShop verfügbar ist und Fans die Möglichkeit bietet, das Spiel vor dem Kauf auszuprobieren.

Ein Blick auf die Demo von Street Fighter 6

Was bietet die kostenlose Demo von Street Fighter 6? Die Demo ermöglicht es Spielern, einige Modi des Spiels zu testen. Während Modi wie Arcade, Online und Battle Hub nicht verfügbar sind, können Spieler in den Modi World Tour, Versus, Gyro Battle, Local Wireless und Calorie Contest ihr Können unter Beweis stellen. Zwei Karten, der Trainingsraum und Metro City Downtown, stehen zur Verfügung, sowie die Charaktere Kimberley, Luke und Jamie.

Interessant ist, dass der Fortschritt des erstellten Charakters im World Tour-Modus in die Vollversion übernommen werden kann, nicht jedoch der Fortschritt innerhalb des Modi selbst. Dies gibt Spielern die Gelegenheit, sich mit den Mechaniken und Spielweisen vertraut zu machen, bevor sie sich für den Kauf der Vollversion entscheiden.

Street Fighter 6: Ein Überblick

Warum ist Street Fighter 6 so erfolgreich? Street Fighter 6, entwickelt von Capcom, setzt die Tradition der beliebten Kampfspielserie fort. Mit einer beeindruckenden Bewertung von 92 auf Metacritic und über 4,4 Millionen verkauften Einheiten bis Dezember 2024, hat das Spiel sowohl Kritiker als auch Spieler überzeugt.

Das Spiel bietet drei Hauptspielmodi: Fighting Ground, World Tour und Battle Hub. Im Fokus steht der Drive Gauge, ein innovatives System, das die Kreativität der Spieler fördert und ihnen eine Vielzahl an Techniken ermöglicht. Die Auswahl an Steuerungsschemata, darunter klassische, moderne und dynamische Steuerungen, bietet sowohl erfahrenen Spielern als auch Neulingen eine passende Option.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Wie sieht es mit der Verfügbarkeit und den Kosten aus? Die Demo von Street Fighter 6 ist im Nintendo eShop verfügbar und bietet einen ersten Einblick in das Spiel, ohne dass ein Kauf erforderlich ist. Die Vollversion des Spiels kann für 40 Euro erworben werden, und es bleibt abzuwarten, ob die Demo eine zeitlich begrenzte oder dauerhafte Ergänzung im eShop sein wird.

Für die Nintendo Switch 2 ist Street Fighter 6 erstmals auf einer Nintendo-Konsole verfügbar, was das Interesse an dieser neuen Veröffentlichung zusätzlich steigert. Es bietet Spielern die Möglichkeit, das Spiel in 1080p-Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 120Hz im Handheld- oder Tischmodus zu genießen, während es im Dock-Modus 4K bei 60Hz unterstützt.

Fazit und Community-Frage

Die Verfügbarkeit der kostenlosen Demo von Street Fighter 6 auf der Nintendo Switch 2 ist eine willkommene Nachricht für all diejenigen, die sich von der begrenzten Anzahl an neuen Spielen bei der Einführung der Konsole enttäuscht zeigten. Sie bietet die Möglichkeit, eines der besten Kampfspiele von 2023 auf der neuen Hardware zu erleben.

