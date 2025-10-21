Ninja Gaiden 4 & Evil West neu im Xbox Game Pass – Details zu den Titeln

Ninja Gaiden 4 und Evil West sind die neuesten Highlights, die im Xbox Game Pass verfügbar sind, und beide Titel bringen spannende Neuigkeiten mit sich. Während Ninja Gaiden 4 von Anfang an als Day-One-Veröffentlichung für den Xbox Game Pass vorgesehen war, überrascht Evil West mit einer früheren als erwarteten Verfügbarkeit.

Ninja Gaiden 4: Ein heiß erwartetes Action-Abenteuer

Warum ist Ninja Gaiden 4 so besonders? Ninja Gaiden 4, entwickelt von Team Ninja und PlatinumGames, wurde bereits im Januar 2025 angekündigt und ist bekannt für seine intensive Action und das herausfordernde Gameplay. Das Spiel, das von Xbox Game Studios veröffentlicht wird, ist jetzt seit dem 21. Oktober 2025 für Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass-Nutzer verfügbar.

Der Titel bietet eine packende Fortsetzung der beliebten Serie und verspricht, die Spieler in ein actiongeladenes Abenteuer mit dem legendären Protagonisten Ryu Hayabusa zu entführen. Mit Ninja Gaiden 4 kannst du dich auf ein anspruchsvolles Hack-and-Slash-Erlebnis freuen, das sowohl alte Fans als auch neue Spieler begeistern wird.

Evil West: Eine unerwartet frühe Rückkehr

Was macht Evil West zu einer Überraschung? Evil West, ein Sci-Fi-Western von Flying Wild Hog, kehrt nach einer kurzen Abwesenheit mit einem Knall zurück. Ursprünglich für den 21. Oktober 2025 geplant, ist es bereits am 20. Oktober 2025 für Xbox Game Pass Ultimate, Premium und PC verfügbar.

Interessanterweise war Evil West schon einmal im Xbox Game Pass vertreten, von März 2024 bis März 2025, bevor es entfernt wurde. Die schnelle Rückkehr deutet auf eine starke Nachfrage hin, möglicherweise um das Angebot an gruseligen Titeln vor Halloween zu verstärken.

Weitere spannende Veröffentlichungen im Xbox Game Pass

Welche Spiele kommen noch im Oktober? Neben Ninja Gaiden 4 und Evil West werden noch weitere spannende Titel im Oktober 2025 erscheinen. Am 23. Oktober 2025 erwarten dich Bounty Star und PowerWash Simulator 2 als Day-One-Releases. Obsidian’s The Outer Worlds 2 folgt am 29. Oktober 2025.

Der Xbox Game Pass bleibt ein beliebter Service, der weiterhin hochwertige Spiele für seine Abonnenten bietet. Die Vielzahl an Day-One-Releases im Oktober zeigt, dass Microsoft bestrebt ist, seinen Nutzern ein erstklassiges Spielerlebnis zu bieten.

Ein Blick in die Zukunft: Was hält der November bereit?

Welche Spiele sind für den November geplant? Im November 2025 geht es mit weiteren Highlights im Xbox Game Pass weiter. Am 4. November 2025 erscheint Football Manager 26, gefolgt von 1000xResist, und am 7. November 2025 kannst du dich auf den Day-One-Release von Voidtrain freuen. Das Line-up wird mit Winter Burrow am 12. November 2025 und Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 fortgesetzt.

Der November verspricht ebenfalls ein aufregender Monat zu werden, wobei diverse Genres abgedeckt werden, um jedem Spieler etwas zu bieten. Es ist klar, dass Microsoft weiterhin darauf bedacht ist, den Xbox Game Pass mit erstklassigen Inhalten zu füllen.

Was hältst du von den neuesten Ergänzungen im Xbox Game Pass? Teile deine Gedanken und Eindrücke in den Kommentaren!