Neues Witcher 3 DLC in Arbeit – Outsourcing an Fool’s Theory studio

Die Nachricht, dass ein neues Story-DLC für The Witcher 3: Wild Hunt in Arbeit ist, hat die Gaming-Community in Aufregung versetzt. Das beliebte Action-Rollenspiel, das 2015 von CD Projekt veröffentlicht wurde, erfreut sich auch zehn Jahre nach seinem Erscheinen großer Beliebtheit. Nun soll ein neues DLC die Wartezeit auf den nächsten großen Titel des Entwicklers, The Witcher 4, verkürzen.

Ein neues Abenteuer für Geralt von Rivia?

Werden wir wieder in die Rolle von Geralt schlüpfen? Der polnische Leaker Boris Nicepolak hat enthüllt, dass CD Projekt Red die Entwicklung des neuen DLCs an das Studio Fool’s Theory ausgelagert hat. Es ist derzeit unklar, ob Spieler erneut in die Rolle von Geralt von Rivia schlüpfen werden oder ob ein anderer Charakter im Mittelpunkt stehen wird. Es wird spekuliert, dass die neue Erweiterung als Brücke zwischen The Witcher 3 und dem kommenden The Witcher 4 dienen könnte, bei dem Ciri die Hauptrolle übernehmen soll.

Die Veröffentlichung des DLCs ist für das Jahr 2026 angedacht, nach der erwarteten Einführung von Mod-Support noch in diesem Jahr. Fans müssen sich bis dahin gedulden, aber die Aussicht auf neue Inhalte nach so langer Zeit ist durchaus überraschend.

Strategische Outsourcing-Entscheidungen

Warum setzt CD Projekt Red auf Outsourcing? CD Projekt Red ist bekannt für seine langfristige Unterstützung und Pflege seiner Spiele. Ein Beispiel dafür ist Cyberpunk 2077, das trotz eines holprigen Starts kontinuierlich verbessert und mit neuen Inhalten versorgt wurde. Die Entscheidung, externe Entwickler mit der Erstellung neuer Inhalte zu betrauen, ist eine kluge Strategie, um die eigenen Ressourcen auf die Entwicklung von Großprojekten wie The Witcher 4 zu fokussieren.

Diese Herangehensweise ermöglicht es CD Projekt Red, seine Spiele weiter zu unterstützen, ohne den Fokus von den prestigeträchtigen Titeln abzulenken, die die Aufmerksamkeit und das Budget des Unternehmens erfordern.

Ein Blick auf die Zukunft

Was erwartet uns in der Welt von The Witcher? Abgesehen vom neuen DLC und dem erwarteten Mod-Support gibt es noch weitere spannende Entwicklungen am Horizont. Nach der Veröffentlichung von The Witcher 4 plant CD Projekt Red auch ein Remake des ersten Witcher-Spiels. Diese Ankündigungen zeigen, dass das Unternehmen eine langfristige Vision für das Witcher-Franchise hat und die Fans noch viele Abenteuer in dieser faszinierenden Welt erwarten dürfen.

Für die Fans bedeutet dies, dass sie sich auf viele neue Inhalte freuen können, die die Wartezeit auf den nächsten großen Titel des Studios verkürzen werden. Bis dahin bleibt abzuwarten, welche Überraschungen CD Projekt Red noch für uns bereithält.

Was denkst du über die Ankündigung eines neuen DLCs für The Witcher 3? Teile deine Meinung in den Kommentaren!