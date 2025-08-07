Neues Steam-Spiel „Guntouchables“ 24 Stunden gratis – nur bis 8. August testen!

Heute gibt es aufregende Neuigkeiten für alle, die Steam regelmäßig nutzen. Ein neues Spiel mit dem Titel Guntouchables wurde am 7. August 2025 veröffentlicht und ist für die ersten 24 Stunden kostenlos erhältlich. Danach wird es wieder seinen regulären Preis kosten. Das Spiel, entwickelt von Game Swing und veröffentlicht von Ghost Ship Publishing, kann von PC-Spielern kostenlos beansprucht und dauerhaft in ihrer Steam-Bibliothek behalten werden.

Was macht Guntouchables besonders? Guntouchables wird als Actionspiel beschrieben, das auf ein Doomsday-Roguelite trifft und bietet einen Online-Koop-Modus für ein bis vier Spieler. Du kannst das Spiel allein oder mit anderen online erleben, jedoch nicht lokal. Die Entwickler betonen, dass Teamarbeit und kluge Entscheidungen entscheidend sind, um die überwältigenden Herausforderungen in dieser sich ständig verändernden Welt zu meistern.

Steam Deck-Kompatibilität

Ist Guntouchables auf dem Steam Deck spielbar? Die Kompatibilität von Guntouchables mit dem Steam Deck ist derzeit als „Unbekannt“ gelistet. Das bedeutet, dass Spieler, die es auf ihrem Steam Deck testen möchten, dies auf eigenes Risiko tun müssen. Da das Spiel für die ersten 24 Stunden kostenlos ist, gibt es jedoch wenig zu verlieren.

Spielinhalt und Preis

Wie viel Inhalt bietet Guntouchables? Da das Spiel gerade erst veröffentlicht wurde, gibt es noch keine Nutzerbewertungen, die Auskunft über die Qualität oder den Umfang des Spiels geben. Der normale Preis von 5 Euro deutet darauf hin, dass das Spiel möglicherweise einen bescheidenen Inhalt bietet, was auch die Produktionskosten widerspiegeln könnte.

Story und Gameplay

Worum geht es in Guntouchables? Die offizielle Spielbeschreibung von Guntouchables malt ein düsteres Bild: „Die gesamte Welt ist gefallen und die Oberfläche wird von einer feindlichen Horde von Mutanten überrannt. Doch eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von hartnäckigen Überlebenskünstlern ergreift ihre Chance auf Ruhm und trotzt der unheilvollen Bedrohung vor ihrer provisorischen Festung.“

Wie funktioniert das Gameplay? Guntouchables ist ein kooperativer Roguelike-Doomsday-Shooter für 1-4 Spieler, bei dem jede Sekunde zählt. Nur durch makellose Teamarbeit und kluge Entscheidungen kannst du die überwältigenden Herausforderungen meistern, die die sich ständig verändernden Feinde der Einöde darstellen.

Entwicklerhistorie

Wer steckt hinter Guntouchables? Game Swing, der Entwickler von Guntouchables, hat in der Vergangenheit an Spielen wie Oddballers (2024) und Stikbold! A Dodgeball Adventure (2016) gearbeitet. Dies ist also ihr neuestes Projekt und bringt frischen Wind in ihre bisherige Spielebibliothek.

Was denkst du über die Veröffentlichung von Guntouchables? Wirst du das Spiel ausprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!