Neues PS5-Update enttäuscht – Nur Stabilitätsverbesserungen, Fans warten auf mehr

Sony hat heute ein neues Update für die PS5 und die PS5 Pro Konsolen veröffentlicht, ohne großes Aufsehen zu erregen. In diesem Jahr 2025 gab es bisher nur etwa ein halbes Dutzend verschiedener Updates für die PlayStation 5, die von Sony veröffentlicht wurden. Diese Updates haben im Allgemeinen nicht viel bewirkt, was dazu geführt hat, dass viele PlayStation-Fans auf größere Verbesserungen der Plattform warten.

Leider wurden diese viel geforderten Verbesserungen mit dem neuesten Patch nicht umgesetzt. Das Update mit der Versionsnummer 25.05-11.60.00 für PS5-Konsolen steht ab sofort zur Verfügung. Wie bei vielen anderen Updates zuvor gibt Sony an, dass dieses Update lediglich die „Systemsoftwareleistung und -stabilität verbessert“ hat.

Was beinhaltet das neue PS5-Update?

Welche Änderungen bringt die neue Firmware? Diese Frage stellen sich viele, doch die Antwort ist enttäuschend. Es wurden keine nennenswerten Anpassungen an der Konsole vorgenommen, insbesondere nicht im Hinblick auf die Benutzeroberfläche und die Funktionalität. Sony bleibt bei der Tradition, kleinere, routinemäßige Updates zu veröffentlichen, die in erster Linie der Verbesserung der Systemstabilität dienen.

Wann können größere Updates erwartet werden? Wenn es größere Änderungen an der PS5 geben sollte, ist es wahrscheinlich, dass sie später im Jahr erscheinen. Sony neigt dazu, seine umfangreichsten Firmware-Updates in den letzten Monaten eines Jahres zu veröffentlichen. Wir können davon ausgehen, dass Sony, falls ein solches großes Patch für 2025 geplant ist, uns im Voraus darüber informieren wird, was es beinhalten wird.

Erwartungen der PlayStation-Community

Was wünschen sich die Nutzer? Viele PlayStation-Fans hoffen auf umfassendere Verbesserungen, die über einfache Performance-Updates hinausgehen. Dazu gehören oft gewünschte Features wie eine verbesserte Benutzeroberfläche, neue Funktionen für die Nutzung der Konsole und eine bessere Integration mit anderen Sony-Diensten.

Deine Meinung zählt

