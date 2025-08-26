Neues Pokémon Go Event – Fang Schillerndes Dondozo in 3-Sterne-Raids!

Mit dem Sunkissed Shores Event in Pokémon Go erhältst du die Gelegenheit, das neue Pokémon Dondozo zu fangen. Dieses spannende Event läuft vom 25. August 2025 bis zum 31. August 2025 und Dondozo wird als Raid-Boss in 3-Sterne-Raids verfügbar sein. Dondozo, bekannt aus Pokémon Karmesin und Purpur, debütiert zusammen mit seiner Schillernden Form, die gleichzeitig eingeführt wird.

Wie fängst du Dondozo in Pokémon Go?

Wie kannst du Dondozo in Pokémon Go fangen? Dondozo wird während des Sunkissed Shores Events in 3-Sterne-Raids erscheinen. Um es zu fangen, musst du ein Pokémon-Gym finden, das einen Dondozo-Raid veranstaltet. Wenn du den Raid gewinnst, hast du die Chance, dein eigenes Dondozo zu fangen.

Nach dem Event könnte Dondozo weiterhin in 3-Sterne-Raids erscheinen, aber während des Events hast du die besten Chancen, es häufiger zu begegnen. Zusätzlich können Trainer, die sich für die kostenpflichtige zeitlich begrenzte Forschung entscheiden, zusätzliche Belohnungsbegegnungen mit Dondozo erhalten. Diese Forscherkarte kostet 1,99 USD, was etwa 1,80 Euro entspricht, und ist nur während des Events verfügbar.

Tipps für den Kampf gegen Dondozo

Welche Pokémon sind die besten Konter gegen Dondozo? Da Dondozo ein Wasser-Typ Raid-Boss ist, solltest du starke Elektro- oder Pflanze-Typen in dein Team aufnehmen. Einige der empfohlenen Konter sind:

Gewaldro

Raikou

Elevoltek

Boreos

Achte darauf, dass die Attacken deiner Pokémon die richtigen Typen (Pflanze oder Elektro) haben. Schatten-Pokémon und Mega-Entwicklungen sind die stärksten Optionen in Raid-Kämpfen, also bring sie mit, wenn du sie hast.

Kannst du Dondozo-Raids allein bewältigen?

Ist es möglich, Dondozo-Raids solo zu schaffen? 3-Sterne-Raids sind oft ein Zwischending, wenn es darum geht, sie alleine anzugehen. Mit den richtigen Kontern kannst du das schaffen, aber wegen der hohen Verteidigung von Dondozo sind Teams von mindestens 2-3 Trainern empfehlenswert.

Deine Chancen, Dondozo in einem Solo-Raid zu besiegen, steigen, wenn du hochstufige Pokémon mit den richtigen Typen hast. Verteile Bonbons an deine besten Pflanzen- und Elektro-Kämpfer, um deine Chancen zu erhöhen, Dondozo ohne andere Trainer zu besiegen.

Gibt es Schillernde Dondozo?

Kann Dondozo schillernd sein? Ja, Dondozo kann in Pokémon Go schillernd sein. Es ist eines der seltenen neuen Pokémon, das seine Schillernde Form von Anfang an freigeschaltet hat, was bedeutet, dass du die 3-Sterne-Raids durchspielen kannst, um während seines Debüt-Events ein Schillerndes Dondozo zu ergattern.

Leider sind die Schillernden Chancen für Dondozo während des Events nicht erhöht, also musst du es wahrscheinlich mehrmals besiegen, um mehr Chancen auf ein Schillerndes Dondozo zu bekommen.

Was denkst du über die Einführung von Dondozo in Pokémon Go? Wirst du an den Raids teilnehmen, um dir eines zu sichern? Teile deine Meinung in den Kommentaren!