Neues im Xbox Game Pass – RoboCop & Back to the Dawn im Juli 2025

Im Juli 2025 hat der Xbox Game Pass wieder einmal seine Vielfalt unter Beweis gestellt, indem er zwei Spiele hinzufügte, die auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein könnten. RoboCop: Rogue City und Back to the Dawn sind die neuesten Ergänzungen und bieten dir ein Spielerlebnis, das sowohl kontrastreich als auch zusammenhängend ist.

Ein ungewöhnliches Duo im Xbox Game Pass

Was macht RoboCop: Rogue City so besonders? RoboCop: Rogue City ist ein Ego-Shooter, der dich in die Rolle des ikonischen RoboCop versetzt. Dein Auftrag ist es, die Straßen von Detroit von Verbrechern zu säubern. Mit der Möglichkeit, Gegner entweder festzunehmen oder endgültig auszuschalten, bietet das Spiel eine intensive Action-Erfahrung. Zudem wurde es zeitnah mit der Veröffentlichung der Erweiterung RoboCop: Rogue City – Unfinished Business auf den Game Pass gebracht, die separat erworben werden kann.

Warum ist Back to the Dawn ein Muss für RPG-Fans? Im Gegensatz dazu steht Back to the Dawn, ein Rollenspiel, das dich in eine Welt von anthropomorphen Tieren entführt. Hier ist das Ziel nicht die Jagd auf Verbrecher, sondern der Ausbruch aus einem Gefängnis. Mit seinem Pixel-Art-Stil bietet es ein völlig anderes Spielerlebnis als RoboCop. Das Zusammenspiel dieser beiden Spiele könnte für dich eine interessante Spielmarathon-Erfahrung darstellen.

Ein Gaming-Marathon der besonderen Art

Wie passen diese zwei Spiele zusammen? Trotz ihrer Unterschiede ergänzen sich RoboCop: Rogue City und Back to the Dawn auf unerwartete Weise. Während du in RoboCop gegen das Verbrechen kämpfst, bietet dir Back to the Dawn die Möglichkeit, die Rolle des Ausbrechers zu übernehmen. Diese thematische Vielfalt macht den Xbox Game Pass zu einer einzigartigen Plattform, die dir immer neue und unerwartete Spielerfahrungen bietet.

Was sagen die Kritiken zu diesen Spielen? Beide Spiele haben es geschafft, beeindruckende Bewertungen auf Steam zu erhalten. RoboCop: Rogue City wurde von den Spielern mit einem „Sehr Positiv“ bewertet, während Back to the Dawn die gleiche Anerkennung genießt. Diese positiven Rückmeldungen unterstreichen die Qualität der Spiele und machen sie noch attraktiver für dich.

Der Xbox Game Pass im August 2025

Welche weiteren Highlights erwarten uns im August? Mit der Aufnahme von RoboCop: Rogue City und Back to the Dawn setzt der Xbox Game Pass seine Tradition fort, dir abwechslungsreiche und hochwertige Spiele zu bieten. Für August 2025 steht bereits Gears of War: Reloaded auf dem Programm, ein weiterer Titel, der sicherlich viele gespannt erwarten.

Der Xbox Game Pass bleibt also eine spannende Plattform mit einer Vielzahl von Genres und Spielstilen. Was denkst du über die neuesten Ergänzungen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!