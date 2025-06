Neues Horror-Spiel Underward überraschend exklusiv im PS5-Store erschienen

Ein neues, exklusives Horror-Spiel für die PS5 ist überraschend im PlayStation Store erschienen. Das Spiel namens Underward kostet 12,49 Euro und wurde ohne große Ankündigung oder Marketing von PlayStation veröffentlicht. Es handelt sich nicht um einen Drittanbieter-Exklusivitätsdeal, sondern um ein Spiel, das ausschließlich für die PS5 und PC verfügbar ist. Auf dem PC ist Underward bereits seit dem 5. Februar 2025 über Steam erhältlich. Ein Release auf anderen Konsolen ist derzeit nicht geplant, was besonders für Besitzer einer PS4 enttäuschend sein könnte.

Was macht Underward besonders?

Was erwartet dich in Underward? Underward ist ein kooperatives Horrorspiel, das von bis zu vier Spielern online gespielt werden kann. Entwickelt von dem unabhängigen Studio Intense, versetzt es dich in die Rolle von Ermittlern, die Monster aus einem verlassenen Krankenhausflügel bergen müssen. Die Atmosphäre des Spiels ist spannend und die Idee, in einem Team zu agieren, sorgt für ein intensives Spielerlebnis.

Interessanterweise hat das Spiel auf dem PlayStation Store eine Bewertung von 4,16 von 5 Sternen, basierend auf Nutzermeinungen. 79% der Bewertungen sind 5-Sterne-Bewertungen, während 15% das Spiel mit 4 Sternen bewerten. Lediglich 6% der Nutzer haben nur einen Stern vergeben. Auf Steam liegt die Wertung hingegen nur bei 70%, was zeigt, dass das Spiel auf der PS5 besser anzukommen scheint.

Technische Voraussetzungen und Spielmodi

Welche Hardware und Abonnements benötigst du? Um Underward auf der PS5 zu spielen, benötigst du eine Internetverbindung sowie ein PlayStation Plus-Abonnement, da es keinen lokalen Koop-Modus gibt. Das Spiel ist rein online, was bedeutet, dass du keine Möglichkeit hast, es im Split-Screen mit Freunden zu Hause zu spielen.

Derzeit gibt es keine Informationen darüber, ob das Spiel spezielle Verbesserungen für die PS5 Pro bietet. Die PlayStation Store-Seite des Spiels macht dazu keine Angaben, was darauf hindeutet, dass keine besonderen Anpassungen vorgenommen wurden.

Deine Meinung zählt!

Underward ist ein weiteres Beispiel dafür, wie unabhängige Entwickler die PlayStation-Plattform nutzen, um einzigartige Spielerlebnisse zu bieten. Es ist spannend zu sehen, wie sich solche Spiele im Vergleich zu den großen AAA-Titeln schlagen. Hast du bereits Underward gespielt oder planst du, es auszuprobieren? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren!