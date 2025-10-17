Neuer Steam-Hit Escape from Duckov – Werde zur unbesiegbaren Ente!

Ein brandneues Looter-Shooter-Spiel namens Escape from Duckov sorgt derzeit für Furore auf Steam. Dieses Spiel, das am 16. Oktober 2025 von dem bekannten Publisher Bilibili veröffentlicht wurde, erreichte am ersten Tag beeindruckende 35.000 gleichzeitige Spieler. Eine bemerkenswerte Leistung für den Entwickler Team Soda, der bisher nur zwei andere Spiele auf Valves Plattform veröffentlicht hat.

Escape from Duckov nimmt eine humorvolle Wendung und ist von dem beliebten Extraction-Shooter Escape from Tarkov inspiriert. Das Spiel bietet eine Top-Down-PvE-Erfahrung, in der du als gewöhnlicher Soldat – in diesem Fall eine Ente – beginnst, um auf einer riesigen Karte zu plündern und zu überleben.

Spielmechanik und Features

Was macht Escape from Duckov einzigartig? Das Spiel konzentriert sich auf zufällige Begegnungen und Umweltgefahren. Ziel ist es, eine unbesiegbare Ente zu werden und den Planeten zu verlassen. Dabei spielen Crafting- und Überlebenselemente eine entscheidende Rolle.

Der Entwickler verspricht über 50 Stunden Inhalt durch sich ständig ändernde Spielelemente, was dem Spiel eine hohe Wiederspielbarkeit verleiht. „Keine zwei Expeditionen sind gleich“, sagt Team Soda, und betont, dass Beute, Feinde und Wetterbedingungen sich ständig ändern, um das Erlebnis frisch zu halten.

Spielerlebnis und Bewertung

Wie wird Escape from Duckov von der Community aufgenommen? Auf OpenCritic erhielt das Spiel eine solide Bewertung von 73 aus 100 Punkten. Die Spielerbasis auf Steam zeigt sich jedoch deutlich enthusiastischer und vergibt eine „Sehr Positive“-Bewertung.

Du kannst auch eine Basis bauen und anpassen, die als dein militärisches Kommandozentrum dient. Dort kannst du neue Ausrüstung entwickeln und dein Arsenal aufrüsten.

Verfügbarkeit und Preis

Wo kannst du Escape from Duckov kaufen? Das Spiel ist auf Steam erhältlich. Normalerweise kostet es etwa 18 Euro, aber um die Launch-Woche zu feiern, ist es derzeit mit einem Rabatt von 12 % erhältlich, was den Preis auf etwa 15 Euro senkt. Dieses Angebot endet am 30. Oktober 2025.

Escape from Duckov ist ein Muss für Fans von Extraction-Shootern oder für jeden, der nach einem neuen Top-Down-Action-Adventure sucht.

Was hältst du von Escape from Duckov? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!