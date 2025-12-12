Neuer Glitch in ARC Raiders – So nutzt du Stella Montis‘ Lücke aus!

Gerade einmal 24 Stunden nach dem letzten Update für ARC Raiders sorgt ein neuer Glitch auf der Karte Stella Montis für Aufsehen. Obwohl Patch 1.6.0 am 11. Dezember 2025 mehrere schwerwiegende Exploits behoben hat, darunter eine unsichtbare Zipline und durchlässige Wände, ist jetzt ein weiterer schwerwiegender Fehler aufgetaucht, der es erneut erlaubt, aus der Map auszubrechen.

Wie bereits beim letzten Glitch, nutzen einige Spieler diese Lücken aus, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Besonders frustrierend ist das für alle, die ARC Raiders regulär spielen möchten – denn als Extraction-Shooter bedeutet ein Tod oft den Verlust aller gesammelten Ressourcen.

Wie funktioniert der neue Stella-Montis-Glitch?

Was genau passiert bei dem neuen Exploit? Laut Videos und Berichten von Spielenden ist es möglich, sich zwischen zwei große Maschinen zu schieben und dadurch eine „Steckenbleiben“-Meldung auszulösen. Wenn man der Aufforderung folgt, sich befreien zu lassen, wird man durch die Decke teleportiert – und landet außerhalb der Map. Von dort aus kann man sich frei bewegen und sogar andere eliminieren, ohne gesehen zu werden.

Dies erinnert stark an den zuvor behobenen Zipline-Glitch, der ebenfalls Spieler durch die Decke beförderte. Der Unterschied: Der neue Exploit nutzt eine normale Spielmechanik – das System zur Rettung feststeckender Figuren – auf eine völlig ungewollte Weise aus.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Warum ist das so problematisch?

Welche Auswirkungen hat das für den Spielfluss? In einem PvPvE-Titel wie ARC Raiders, der auf Spannung und Fairness setzt, zerstören solche Glitches das Erlebnis für alle. Wer sich durch Bugs einen Vorteil verschafft, gefährdet nicht nur seine eigene Integrität, sondern nimmt auch anderen den Spaß – insbesondere in einem Spiel, in dem der Verlust von Ausrüstung dauerhaft ist.

Da der neue Glitch kurz vor den Feiertagen aufgetreten ist und das Entwicklerstudio Embark Studios angekündigt hat, sich über den Winter eine Auszeit zu nehmen, ist unklar, wann ein weiterer Hotfix erscheinen wird. Die letzten Exploits blieben mehrere Wochen im Spiel, bevor sie adressiert wurden.

Was beinhaltet das letzte Update?

Welche Änderungen brachte Patch 1.6.0? Das Update vom 11. Dezember 2025 war ein kleiner Hotfix, der mehrere Exploits behoben hat. Dazu zählen:

Das Entfernen einer unsichtbaren Zipline auf Stella Montis

Behebung eines Kollisionsfehlers beim Blue Gate

Fix für durchschießbare Objekte aufgrund fehlender Materialien

Schließen einer Lücke bei der Spaceport Launch Tower-Kollision

Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Karte Stella Montis offenbar eine Problemzone, was die Frustration in der Community weiter anheizt.

Was ist über das Spiel selbst bekannt?

Wie funktioniert ARC Raiders grundsätzlich? Der am 30. Oktober 2025 veröffentlichte Titel ist ein Extraction-Shooter mit Third-Person-Perspektive, entwickelt von Embark Studios. Als Raider streifst du über die Oberfläche einer postapokalyptischen Erde, sammelst Ressourcen und kämpfst gegen feindliche Maschinen – die sogenannten ARC – sowie gegen andere menschliche Gegner.

Verlässt du die Map nicht rechtzeitig über eine der Extraktionsmöglichkeiten wie Aufzüge oder Metrostationen, verlierst du alles, was du aufgesammelt hast. Die Dynamik aus PvE- und PvP-Elementen sorgt für Nervenkitzel, macht das Spiel jedoch besonders anfällig für Exploits, denen das Entwicklerteam derzeit kaum hinterherkommt.

Was erwartet dich als Nächstes?

Welche Inhalte bringt das kommende Update? Am 16. Dezember 2025 soll das nächste große Inhaltsupdate erscheinen: Cold Snap. Dieses bringt unter anderem:

Ein neues Wetterphänomen: Schneefall

Das Event „Flickering Flames“

Ein neues Raider-Deck

Frische Quests und Aufgaben

Das erste Expedition-Reset-Fenster

Damit will Embark Studios nicht nur neue Inhalte liefern, sondern auch einen Soft-Wipe ermöglichen, durch den erfahrene Spieler das Spiel in frischer Form neu erleben können.

Wie geht es jetzt weiter?

Wird der neue Glitch schnell behoben? Angesichts der nahenden Feiertage und der angekündigten Pause im Entwicklerteam ist es unwahrscheinlich, dass der neue Bug noch vor Januar 2026 verschwindet. Das bedeutet: Vorsicht auf Stella Montis – du weißt nie, ob dein Gegner fair kämpft oder durch die Decke gefallen ist.

Wie stehst du zu den jüngsten Glitches in ARC Raiders? Hattest du selbst schon Kontakt mit unfairen Methoden? Teile deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren!