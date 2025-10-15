Neue Xbox Game Pass Spiele: The Grinch und Ball x Pit jetzt verfügbar

Der Xbox Game Pass Ultimate bietet seinen Abonnenten eine Vielzahl neuer Spiele, darunter zwei aufregende Neuzugänge: Ball x Pit und The Grinch: Christmas Adventures. Diese beiden Titel markieren die 53. und 54. Ergänzungen des Dienstes im Oktober 2025 und erhöhen die Gesamtzahl der in diesem Jahr veröffentlichten Xbox Game Pass Ultimate-Titel auf 176.

Ball x Pit: Ein Survival-Roguelike

Was macht Ball x Pit so besonders? Ball x Pit bietet eine Mischung aus Survival-Roguelike und Basenbau-Mechanik. Entwickelt vom Indie-Entwickler Kenny Sun, versetzt es dich in eine post-apokalyptische Welt, in der du Bälle sammeln musst, um tiefer in einen scheinbar bodenlosen Monstergraben hinabzusteigen. Diese innovative Mechanik sorgt für ein spannendes Spielerlebnis, das besonders Roguelike-Fans ansprechen dürfte.

Das Spiel feierte am 15. Oktober 2025 um 18 Uhr seine Veröffentlichung sowohl für PC als auch für Konsolen und ist als Day-One-Titel im Xbox Game Pass verfügbar. Dank der Unterstützung von Xbox Cloud Gaming kannst du es auf einem kompatiblen Gerät streamen. Die Demo auf Steam hat seit ihrer Veröffentlichung im Juni 2025 überwältigend positive Bewertungen erhalten.

The Grinch: Christmas Adventures

Warum ist The Grinch: Christmas Adventures ideal für die Feiertage? The Grinch: Christmas Adventures, entwickelt vom britischen Studio Casual Brothers, erweitert die festliche Auswahl an Titeln im Xbox Game Pass pünktlich zur Weihnachtszeit. Das Spiel bietet dir eine interaktive Neuerzählung der klassischen Geschichte von Dr. Seuss, kombiniert mit Plattform-, Puzzle- und Stealth-Gameplay.

Dieser Titel ist nach Barbie Project Friendship das zweite Spiel von Casual Brothers, das im Jahr 2025 zum Dienst hinzugefügt wurde. Es bietet sowohl Einzelspieler- als auch Couch-Koop-Modi, was es zu einer großartigen Wahl für das gemeinsame Spielen mit Freunden und Familie macht.

Weitere Ergänzungen zum Xbox Game Pass

Welche weiteren Spiele wurden zu Xbox Game Pass hinzugefügt? Neben Ball x Pit und The Grinch: Christmas Adventures wurden drei weitere Titel zur Xbox Game Pass Premium-Bibliothek hinzugefügt: Eternal Strands, He Is Coming und Ninja Gaiden 2 Black. Diese Spiele sind bereits auf dem XGP Ultimate verfügbar und bieten den Spielern eine erweiterte Auswahl an Genres und Spielstilen.

Welche zukünftigen Titel erwarten dich im Xbox Game Pass? Im zweiten Halbjahr Oktober 2025 sind über ein halbes Dutzend weitere Titel für den Xbox Game Pass bestätigt. Dazu gehören hochkarätige Spiele wie Keeper von Double Fine und The Outer Worlds 2 von Obsidian Entertainment, die am 17. bzw. 29. Oktober 2025 veröffentlicht werden sollen. Diese Day-One-Releases zeigen das Engagement von Xbox, seinen Abonnenten Zugang zu den neuesten und aufregendsten Spielen zu bieten.

Fazit

Der Xbox Game Pass Ultimate bleibt ein unverzichtbarer Dienst für alle Gaming-Enthusiasten, die Zugang zu einer breiten Palette von Spielen wünschen. Mit spannenden neuen Titeln und einer stetig wachsenden Bibliothek bietet der Dienst stets frische Erlebnisse für alle Spielertypen. Was hältst du von den neuesten Ergänzungen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!