Neue Shiny-Pokémon beim Pokémon Go Fest 2025 – Carbink und Frigibax im Fokus

Die Welt von Pokémon Go wird bald um einige aufregende neue Elemente erweitert. Am 28. und 29. Juni 2025 findet das Go Fest Global statt, ein kostenpflichtiges Event, das von Niantic veranstaltet wird. Dieses Event verspricht, ein Highlight für alle Pokémon Go-Spieler zu werden, denn es bietet eine Vielzahl von Aktivitäten und die Einführung neuer schillernder Pokémon.

Neue schillernde Pokémon beim Go Fest 2025

Welche neuen schillernden Pokémon gibt es beim Event? Die schillernden Varianten von Carbink und Frigibax werden während des Go Fest 2025 ihr Debüt feiern. Diese Ankündigung hat bereits für viel Aufregung gesorgt, da Shiny-Pokémon aufgrund ihrer Seltenheit und ihres besonderen Aussehens sehr begehrt sind.

Carbink, das als das Juwel-Pokémon bekannt ist, wird in der „Versunkenen Schatz“-Umgebung des Events auftauchen. Dies ist eine großartige Gelegenheit, da es zuvor nur aus 10-km-Eiern erhältlich war. Frigibax, das Eisflossen-Pokémon, wird in der „Karnevalgelände“-Umgebung zu finden sein.

Teilnahmebedingungen und Ticketpreise

Wie viel kostet das Ticket für das Go Fest 2025? Der Zugang zu den Hauptinhalten des Go Fest 2025 erfordert den Kauf eines Tickets, das 14,99 Euro kostet. Diese Ticketgebühr hat in der Vergangenheit bei Spielern für Kritik gesorgt, da viele Vorteile und Features hinter einer Bezahlschranke versteckt sind.

Dennoch gibt es gute Nachrichten: Die neuen schillernden Varianten von Carbink und Frigibax sind für alle Spieler verfügbar, unabhängig davon, ob sie ein Ticket besitzen oder nicht. Dies könnte viele Spieler dazu motivieren, an den Events teilzunehmen, auch wenn sie sich gegen den Kauf eines Tickets entscheiden.

Zusätzliche Vorteile für Ticketinhaber

Welche zusätzlichen Vorteile bietet das Ticket? Für Spieler, die sich für den Kauf eines Tickets entscheiden, gibt es dennoch attraktive Boni. Dazu gehören drei Premium-Kampf-Pässe, fünf seltene Bonbons und fünf Max-Beleber. Diese Extras könnten besonders nützlich sein, da Frigibax in Ein-Stern-Raids während des Events erscheinen wird.

Obwohl keine expliziten Shiny-Boosts für Ticketinhaber angekündigt wurden, könnten die zusätzlichen Gegenstände und Vorteile dennoch einen Mehrwert bieten, insbesondere für Spieler, die aktiv an den Raids teilnehmen möchten.

Vorbereitung auf das Go Fest 2025

Wie können sich Spieler auf das Event vorbereiten? Um das Beste aus dem Go Fest 2025 herauszuholen, sollten Spieler im Voraus einige Vorbereitungen treffen. Dazu gehört das Sammeln von genügend Raid-Pässen, Pokébällen, Belebern, Sternenstücken und Glückseiern. Diese Gegenstände werden während des Events wertvoll sein, um die maximalen Vorteile und Begegnungen zu nutzen.

Besonders aufregend ist auch die Möglichkeit, an Dynamax-Kämpfen teilzunehmen. Entei, Suicune und Raikou werden während des Events an Kraftpunkten rotieren, was eine tolle Gelegenheit für Spieler darstellt, ihre Dynamax- und Gigadynamax-Optionen zu erweitern.

Abschließende Gedanken zum Go Fest 2025

Wird das Go Fest 2025 den Erwartungen gerecht? Trotz einiger Kritikpunkte scheint das Go Fest 2025 mit den neuen schillernden Pokémon und den vielseitigen Event-Aktivitäten ein besonderes Highlight für Pokémon Go-Fans zu werden. Die Möglichkeit, seltene und begehrte Pokémon zu fangen, könnte viele Spieler dazu bewegen, an diesem besonderen Event teilzunehmen.

Was denkst du über die neuen schillernden Pokémon und die Event-Aktivitäten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!