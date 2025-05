Neue PlayStation Plus Spiele Mai 2025 – Klassikertitel wie Battlefield V und mehr

Die Mai 2025 Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium wurden enthüllt und bringen einige spannende Klassiker mit sich! PlayStation Plus bleibt eines der besten Angebote im Gaming-Bereich, da Spieler jeden Monat Zugriff auf eine Vielzahl an kostenlosen Spielen erhalten, die sie behalten können, solange sie über ein aktives PlayStation Plus-Abonnement verfügen. Im Laufe der Jahre haben Spieler Hunderte von kostenlosen Spielen gesammelt, was das Angebot zu einem unglaublichen Wert macht.

Vor einigen Jahren fügte PlayStation dem PlayStation Plus-System die Extra- und Premium-Tiers hinzu. Diese bieten Spielern Zugang zu einem Katalog von PlayStation Plus-Spielen, die sie auf Abruf spielen können, ähnlich wie bei Xbox Game Pass oder Netflix. Diese Spiele rotieren jedoch und sind nicht dauerhaft verfügbar, sodass einige Titel nach einer Weile aus dem Katalog verschwinden. Dennoch gelingt es PlayStation, diesen Katalog mit großartigen Spielen, darunter PS2-Klassiker und beliebte Multiplayer-Spiele, aktuell zu halten.

Die neuen PlayStation Plus Spiele für Mai 2025

Welche neuen Spiele kommen im Mai 2025 zu PlayStation Plus? Für Mai 2025 hat PlayStation bestätigt, dass insgesamt zehn fantastische Spiele zu den Extra- und Premium-Tiers von PlayStation Plus hinzugefügt werden. Darunter befindet sich mit Battlefield V ein besonders bemerkenswerter Titel, da EA plant, im Sommer Battlefield 6 anzukündigen. Doch auch weitere spannende Spiele wie ein Titel aus der Five Nights at Freddy’s-Reihe und eine Sammlung der STALKER-Spiele sind dabei.

Eines der Spiele, das exklusiv für die Classics-Kategorie von PlayStation Plus Premium-Mitgliedern hinzugefügt wird, ist Battle Engine Aquila. Obwohl es nicht unbedingt ein Spiel ist, über das man schwärmen würde, bietet es dennoch etwas Neues zum Spielen. Alle diese Spiele sollten dank der Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielbar sein, sodass jeder von dem umfangreichen Spielkatalog, den PlayStation zur Verfügung stellt, profitieren kann.

Die vollständige Liste der Spiele

Welche Spiele sind im PS Plus Katalog für Mai 2025 enthalten? Hier ist die vollständige Liste der Spiele, die im Mai 2025 zu PlayStation Plus Extra und Premium hinzugefügt werden:

Battlefield V (PS4)

Humankind (PS4, PS5)

Gloomhaven Mercenaries Edition (PS4, PS5)

Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5)

Sand Land (PS4, PS5)

Soul Hackers 2 (PS5)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition (PS4, PS5)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy (PS4, PS5)

Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5)

Das Classic-Spiel im Premium-Katalog

Welche Klassiker werden im Mai 2025 hinzugefügt? Für Spieler, die ein Premium-Abonnement haben, wird Battle Engine Aquila als einziges Spiel zur Classics-Kategorie hinzugefügt. Obwohl es vielleicht nicht das aufregendste Spiel ist, stellt es dennoch eine Ergänzung für Retro-Fans dar.

Was hältst du von den neuen PlayStation Plus Spielen im Mai 2025? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!