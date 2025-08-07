Neue Gratis-Spiele im Epic Games Store – Road Redemption & 112 Operator sichern!

Epic Games hat seinen Store mit neuen kostenlosen Spielen aktualisiert, und diese Woche warten zwei kostenlose PC-Spiele auf dich, die zusammen einen Wert von 45 Euro haben. Diese Spiele sind bis zum 14. August 2025 kostenlos erhältlich, danach werden sie durch ein neues Angebot ersetzt. Der Epic Games Store bietet jeden Donnerstag mindestens ein neues kostenloses Spiel, manchmal sind es sogar mehr, und am folgenden Donnerstag beginnt der Zyklus von vorne.

Road Redemption: Ein Mix aus Action und Rennen

Was macht Road Redemption besonders? Eines der beiden neuen kostenlosen PC-Spiele im Epic Games Store ist Road Redemption. Entwickelt von Redemption Road und Pixel Dash Studios und veröffentlicht von Tripwire Presents, wurde das Spiel erstmals 2019 veröffentlicht. Es kombiniert Action und Rennen auf einzigartige Weise und erhielt auf Steam eine 82%ige Zustimmung von über 10.000 Nutzern.

Normalerweise kostet Road Redemption 19,99 Euro, aber bis zum 14. August 2025 kannst du es kostenlos herunterladen. Das Spiel beschreibt sich selbst als ein Abenteuer, bei dem du mit deiner Motorradgang auf eine epische Reise durch das Land gehst. Du verdienst Geld durch Rennen, Attentate, Raubüberfälle und andere Herausforderungen. Mit dem gesammelten Loot kannst du deinen Charakter, dein Bike und deine Waffen verbessern.

112 Operator: Simulation trifft Strategie

Warum solltest du 112 Operator ausprobieren? Das andere kostenlose Spiel im Epic Games Store ist 112 Operator von Jutsu Games und Games Operators. Dieses Spiel, eine Mischung aus Simulation und Strategie, wurde 2020 veröffentlicht und erhielt ebenfalls positive Bewertungen. Auf Steam erreicht es eine 89%ige Zustimmung von mehr als 5.000 Nutzern.

Normalerweise kostet 112 Operator 24,99 Euro. Derzeit kannst du es kostenlos im Epic Games Store erhalten. In diesem Spiel verwaltest du Notdienste in jeder Stadt weltweit, entsendest Einheiten, nimmst Anrufe entgegen und bewältigst Situationen, die durch Wetter, Verkehr oder Jahreszeiten verursacht werden. Du hilfst der Stadt, eskalierende Ereignisse wie Unruhen, organisierte Kriminalität, Terroranschläge, Katastrophen, Naturkatastrophen und viele mehr zu überstehen.

Verpasse keine kostenlosen Angebote

Wie kannst du die nächsten kostenlosen Spiele nicht verpassen? Der Epic Games Store bietet regelmäßig neue kostenlose Spiele, die du nicht verpassen solltest. Halte dich auf dem Laufenden und nutze die Gelegenheit, diese Spiele deinem Konto hinzuzufügen, solange sie kostenlos sind. Nach dem 14. August 2025 werden Road Redemption und 112 Operator durch andere kostenlose Spiele ersetzt.

Was hältst du von den aktuellen kostenlosen Spielen im Epic Games Store? Hast du schon eines davon ausprobiert? Teile deine Meinung in den Kommentaren!