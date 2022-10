Netflix: Werbefinanziertes Abo-Modell startet schon bald – Alle Details

Die Konkurrenz macht es vor: Amazon (mit Freevee) und Disney Plus (in den USA) arbeiten bereits mit werbefinanzierten Kanälen und Abo-Modellen. Nun zieht auch Netflix nach.

Nachdem der Streamingdienst in diesem Jahr einen starken Rückgang der Abonnent*innen verzeichnete, wurde vor einigen Monaten ein preisgünstigeres Abo-Modell angekündigt. Nun gab Netflix Einzelheiten zur neuen Abo-Stufe bekannt.

Was ist das neue Abo-Modell von Netflix?

Hierbei handelt es sich um eine Erweiterung des Basis-Abos, die dank Werbeplatzierungen zu einem günstigeren Monatspreis für Abonnent*innen angeboten wird. Das Ganze soll schlicht „Basis-Abo mit Werbung“ heißen.

Das Basis-Abo mit Werbung soll die Funktionen des herkömmlichen Basis-Abos bieten, allerdings mit ein paar Unterschieden. Zunächst das Offensichtliche: Pro Stunde soll es insgesamt etwa 4 bis 5 Minuten Werbung geben.

Die Spots sollen im Schnitt eine Dauer von 15 bis 30 Sekunden haben und zu Beginn sowie während der Sendung eingespielt werden.

Auch fällt die Download-Funktion weg und einige Filme und Serien werden „aus Lizenzgründen nicht verfügbar sein“. Laut Netflix arbeite man jedoch daran, das Programm diebezüglich zu erweitern.

Zudem soll sowohl das Basis-Abo als auch das neue Basis-Abo mit Werbung über eine Videoqualität von 720p/HD verfügen. Bisher hatte die Basis-Variante eine Standart-Auflösung von 480 Pixel.

Das neue Abo-Modell soll, wie gehabt, für mehrere Fernseh- und Mobilgeräte verfügbar sein und kann jederzeit geändert oder gekündigt werden.

Wann kommt das werbefinanzierte Abo und was kostet es?

Das Basis-Abo mit Werbung wird in insgesamt 12 Ländern verfügbar sein. In Deutschland startet das Modell am 3. November 2022 um 17.00 Uhr. Der monatliche Preis beläuft sich auf 4,99 Euro. Das sind 3,00 Euro weniger als der normale Basispreis. Für alle, die bereits ein Abo haben – egal ob Basis, Standard oder Premium – ändert sich nichts, außer man möchte sein Abo wechseln.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir mit Netflix ab 4,99 Euro pro Monat für alle ein passendes Angebot zu einem passenden Preis haben. Obwohl wir noch ganz am Anfang stehen, freuen wir uns über das Interesse der Nutzer*innen und der Werbebranche und sind gespannt auf das, was vor uns liegt.“