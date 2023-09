EA Sports FC 24: MontanaBlack scheint Spielerinnen aus Prinzip abzustoßen

In EA Sports FC 24 wird der Frauenfußball stärker in den Fokus gerückt. So können zum Beispiel in Karten-Packs auch Spielerinnen der Frauenmannschaften enthalten sein.

MontanaBlack gefällt das gar nicht. Er regt sich darüber auf, will aber gleichzeitig den eventuell drohenden Sexismusvorwurf abwenden.

Frauenkarten in EA FC 24: MontanaBlack ist genervt

EA Sports FC 24 ist der offizielle Nachfolger der FIFA-Reihe. Bei Lizenzverhandlungen kam es zwischen Entwickler Electronic Arts und dem Fußballverband zu keiner Einigung.

EA führt die Reihe unter neuem Namen nun auf eigene Faust weiter. Die Lizenzen für die großen internationalen Fußballligen bleiben.

Am Spielprinzip ändert sich wenig. Auch die viel diskutierten Karten-Packs gibt es weiterhin. Auf die stürzt sich nun auch MontanaBlack.

Allerdings hat der ein ganz spezielles Problem mit den neuen Karten: Es können auch Frauen gezogen werden.

EA FC 24 hat die Frauenligen ebenfalls in den Titel integriert. Die Spielerinnen erhalten gleichwertige Rankings wie ihre männlichen Kollegen. Ganz zum Ärger von Monte.

Ist das Sexismus? Monte schließt weibliche Spielerinnen aus

Monte regt sich im Verlauf seines Streams über ziemlich jede Frauenkarte auf, die er in einem Pack findet. Selbst als eine davon seine bisher beste Karte ist.

Der Einwand kommt auch im Chat. Etwas unelegant windet sich Monte aus der Situation:

„Ja, aber ich hab, äh… also äh ja… keine Verwendung für, also, für sie gehabt…“

Der Chat ist sich sicher: Außenstehende wollen ihm deshalb Sexismus vorwerfen. Darauf hat der Streamer aber eine klare Antwort:

„Ich hab damit auch prinzipiell kein Problem, dass weibliche Spielerinnen hier in dem Spiel sind […] aber wisst ihr was das Schlimme an der Situation ist? Dass wir noch mehr Scheiße in den Packs ziehen.“

Inhalt von TikTok anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von TikTok anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von TikTok. Inhalt von TikTok immer anzeigen

Dass das einer der Hauptgründe sein dürfte, warum EA die Frauenmannschaften in das Spiel integriert hat, dürften sich viele denken. Dahingehend ist Montes Kritik also durchaus berechtigt.

Ob man live so rigoros mit den weiblichen Spielerinnen umgehen muss, ist eine andere Frage.