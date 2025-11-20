Monsters are Coming! Rock & Road – Jetzt im Xbox Game Pass verfügbar!

Der Xbox Game Pass ist eine beliebte Abonnementservice-Plattform von Microsoft, die es dir ermöglicht, eine Vielzahl von Videospielen herunterzuladen und zu spielen. Seit seiner Einführung im Jahr 2017 hat sich der Service stetig weiterentwickelt und bietet heute eine rotierende Bibliothek von Spielen für Konsolen, PCs und mobile Geräte. Besonders attraktiv ist die Möglichkeit, neue Titel direkt am Erscheinungstag zu spielen, ohne zusätzliche Kosten. Dies gilt auch für den neuen Titel Monsters are Coming! Rock & Road, der am 20. November 2025 hinzugefügt wurde.

Monsters are Coming! Rock & Road

Was macht Monsters are Coming! Rock & Road so einzigartig? Dieses Spiel, entwickelt von Ludogram und veröffentlicht von Raw Fury, kombiniert Elemente aus Tower Defense, Bullet Hell und Roguelike-Genres. Dein Ziel ist es, Ressourcen zu sammeln, eine Stadt zu bauen und sie zu verteidigen. Der Clou: Die Stadt ist auf Rädern und immer in Bewegung Richtung Arch. Auf dem Weg dorthin begegnen dir Monster, Bosse und jede Menge Feuer.

Du kannst eine Klasse wählen, die deinem Spielstil entspricht, aufleveln, deine Stadt ausbauen und reparieren und vielleicht auf Nebenpfaden abweichen, um wertvolle Schätze zu entdecken. Diese dynamische Mischung aus Strategie und Action verspricht ein packendes Spielerlebnis.

Weitere Neuzugänge im November

Welche weiteren Spiele kommen im November zum Xbox Game Pass? Neben Monsters are Coming! Rock & Road wurde auch The Crew Motorfest am 20. November 2025 hinzugefügt. Dieses Rennspiel von Ubisoft Ivory Tower entführt dich in eine offene Welt von Hawaii, in der dir über 700 Fahrzeuge zur Verfügung stehen, darunter Autos, Motorräder, Boote und Flugzeuge. Der Titel profitiert weiterhin von kostenlosen Inhaltsupdates, die regelmäßig veröffentlicht werden.

Am 25. November 2025 kannst du dich auf Banishers: Ghosts of New Eden und Kill It With Fire 2 freuen. Banishers: Ghosts of New Eden ist ein narratives Action-RPG, in dem du als Geisterjäger das Geheimnis eines Fluchs aufdeckst. In Kill It With Fire 2 hingegen schlüpfst du in die Rolle eines Exterminators, der im Alleingang oder im Online-Koop-Modus interdimensionale Portale durchquert, um Spinnen zu vernichten.

Xbox Game Pass: Ein Blick in die Zukunft

Welche Spiele erwarten uns 2025 im Xbox Game Pass? Microsoft plant, auch in den kommenden Monaten viele spannende Titel in den Game Pass aufzunehmen. Zu den kommenden Spielen gehören Marvel Cosmic Invasion, das am 1. Dezember 2025 erscheint, und Lost Records: Bloom & Rage am 2. Dezember 2025. Diese und weitere Titel versprechen, das Angebot für Abonnenten weiterhin attraktiv zu gestalten.

Mit der ständigen Erweiterung der Spielebibliothek, darunter viele Day-One-Veröffentlichungen, bleibt der Xbox Game Pass eine der attraktivsten Optionen für Videospieler, die ein breites Spektrum an Spielen ohne zusätzliche Kosten erleben möchten.

Wie stehst du zu den neuen Entwicklungen im Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten!