Minecraft meets Super Smash Bros. Ultimate – Charakter Steve ab sofort spielbar!

Nintendo hat ein neues Update zum Spiel Super Smash Bros. Ultimate veröffentlicht, das es in sich hat. Der Nintendo-Prügelklopper trifft auf Minecraft in einem waschechten Fighter-Crossover!

Der Neuzugang in der Kämpferriege ist niemand Geringerer als Steve aus Minecraft. Ihr werdet die Figur sicherlich schon einmal gesehen haben. Er ist sozusagen das Aushängeschild von Minecraft, das nun einen gewaltigen Sprung in Richtung Nintendo gemacht hat.

Super Smash Bros. Ultimate – Fighter’s Pass Vol. 2

Bei Steve aus Minecraft handelt es sich tatsächlich um den 2. Kämpfer aus dem „Super Smash Bros. Ultimate: Fighter’s Pass Vol. 2“, der jetzt veröffentlicht wurde. Der 1. Kämpfer aus dem 2. Fighters-Pass ist Min Min, der im Juni 2020 veröffentlicht wurde.

Passend zum neuen Charakter gibt es jedes Mal eine neue Stage obendrauf und so auch in diesem Fall. Das neue Level ist wenig überraschend eine Minecraft-Welt, die ihr hier bestaunen könnt:

Durchdacht erscheint die Tatsache, dass die Spieler die Möglichkeit erhalten, auf ganze 6 unterschiedliche Biome zu kämpfen. Ihr seht die Biome und die Kommandos, die ihr dafür bei der Auswahl eingeben müsst, auf den einzelnen Bildern.

Die Frage ist nun, welcher Charakter aus anderen Videospielen könnte als nächstes in Super Smash Bros. Ultimate integriert werden? Was meint ihr? Teilt uns eure Wunschvorstellung mit und diskutiert mit uns in den Kommentaren!