Super Smash Bros. Ultimate trifft Minecraft im neuen DLC

Es ist vielleicht ein ungewohnter Anblick, Fans von Minecraft werden sich über die kommenden Neuzugänge in Super Smash Bros. Ultimate allerdings ziemlich freuen. Denn als neue Kämpfer kommen Steve, Alex und zwei der beliebtesten Mobs ins Spiel.

Minecraft übernimmt Super Smash Bros. Ultimate

Demnächst könnt ihr euch mit einigen „Minecraft“-Charakteren in dem Beat ‚em up auf die Nase geben und das Nintendo-Universum aufmischen. Mit einem Trailer kündigte Nintendo die baldige Ankunft folgender pixeliger Herausforderer an:

Steve

Alex

Enderman

Zombie

Damit wird das Roster um vier wählbare Figuren ergänzt. Ob noch mehr als diese hinzufinden, ist noch nicht bekannt. Auch fehlt noch ein Release-Datum oder nähere Informationen zu dem neuen DLC. Die sollen erst am morgigen Samstag, 3. Oktober um 16:30 Uhr deutscher Zeit folgen, denn dann soll der Gameplay-Trailer mit Namen „Battle with Steve and Alex“ veröffentlicht werden.