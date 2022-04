Minecraft wird verfilmt und soll als Kinofilm auf der großen Leinwand erscheinen. Womöglich steht jetzt auch schon ein bekannter Schauspieler fest, der in dem Streifen mitspielt: Jason Momoa. Der „Aquaman“-Darsteller soll sich in Verhandlungen um eine Rolle in der „Minecraft“-Verfilmung befinden.

Jason Momoa könnte in Minecraft-Film die Hauptrolle spielen

Darum geht’s: Ein „Minecraft“-Film wurde bereits im Jahr 2014 angekündigt. Seitdem herrscht große Unklarheit, was aus dem Projekt geworden ist, offenbar gab es immer wieder Schwierigkeiten und Personalwechsel zu beklagen. Ein zwischenzeitlich angekündigtes Kinostartdatum im Jahr 2019 wurde wieder verworfen.

Jason Momoa verhandelt angeblich: Laut Berichten von Variety, The Ankler und dem Hollywood Reporter soll Warner Bros mit Jason Momoa über eine Rolle in der Minecraft-Verfilmung verhandeln. Wie groß die Rolle ausfällt, steht allerdings nicht fest – genauso wenig, ob aus diesen Verhandlungen jemals etwas wird. Bei den Quellen handelt es sich aber um durchaus seriöse Publikationen, deren Berichte ernst zu nehmen sind.

Wer ist Jason Momoa? Ihr kennt den Schauspieler vielleicht aus „Aquaman“ und der „Justice League“. Ansonsten war er auch als Khal Drogo in der extrem erfolgreichen Serie „Game of Thrones“ zu sehen. Auch in der „Fast & Furious“-Reihe oder in „Dune“ hat Jason Momoa bereits mitgespielt. So sieht er aus:

Kommt jetzt Bewegung in die Sache? Zuletzt hieß es, der „Minecraft“-Film würde im März 2022 in die Kinos kommen. Dann wurde aber auch dieser Termin verschoben, offenbar zu Gunsten von The Batman. Einen neuen Termin gibt es momentan noch nicht. Nichtsdestotrotz stimmt es natürlich positiv und macht Hoffnung, dass offenbar neue Verhandlungen mit Größen der Filmwelt geführt werden. „Minecraft“ gehört nach wie vor zu den größten und beliebtesten Spielemarken überhaupt.

Mit etwas Glück könnten wir also hoffentlich schon bald Jason Momoa in der Hauptrolle des „Minecraft“-Films sehen. Vorausgesetzt natürlich, dass der Film es endlich raus aus der Produktionshölle schafft. Als Regisseur soll jetzt Jared Hess in Erscheinung treten, der bisher vor allem für den Kultstreifen „Napoleon Dynamite“ bekannt sein dürfte.