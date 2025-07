Max Latias und Max Latios: Pokémon Go kündigt epische Max-Battles an

Pokémon Go ist bekannt dafür, Raid-Kämpfe und Events zu präsentieren, die nahezu unmöglich zu bestehen sind. Von den Hoopa-Raids, die viele Spieler zur Verzweiflung brachten, bis hin zu den Go Rocket Taken Over Bosskämpfen, bei denen selbst Giovanni unbesiegbar schien – es ist nicht ungewöhnlich, dass du deine Grenzen beim Spielen austestest. Jetzt deutet ein neuer Teaser auf eine der bisher schwierigsten Herausforderungen hin.

Das Pokémon Go Fest 2025 ist vorüber und die heißen Sommermonate laden dazu ein, neue Raid-Herausforderungen im Freien anzugehen, darunter auch neue Max-Battle-Gelegenheiten. Ein frischer Teaser der Pokémon Go-Macher zeigt Silhouetten, die eindeutig auf zwei legendäre Drachen hinweisen: Max Latias und Max Latios. Diese werden mit einer nie dagewesenen Schwierigkeitsstufe erwartet.

Max Latias und Max Latios stehen bereit

Was erwartet dich beim nächsten Max Battle Wochenende? In einem Beitrag auf den offiziellen Pokémon Go-Kanälen wurden Bilder geteilt, die die bevorstehenden Max-Battle-Debüts von Latias und Latios ankündigen. Die Bilder zeigen Latias und Latios mit Max-Halos am Himmel fliegend. Auf der offiziellen Webseite wurde daraufhin ein Max-Battle-Wochenende für Latias und Latios vom 26. Juli 2025 um 6 Uhr bis zum 27. Juli 2025 um 21 Uhr Ortszeit bestätigt.

Latias und Latios haben in Pokémon Go eine berüchtigte Vergangenheit, denn ihre Schwierigkeitsgrade sind so hoch, dass viele Spieler daran scheiterten, sie zu besiegen. Mega Latias und Mega Latios erfordern ein vollständiges Raid-Team, und in ihrer Schattenform an der Seite von Giovanni waren nur Elite-Teams in der Lage, den Go Rocket-Anführer herauszufordern und zu gewinnen.

Die Herausforderung der legendären Max-Kämpfe

Warum sind Max-Kämpfe so schwierig? Legendäre Max-Kämpfe sind dafür bekannt, zu den härtesten im Spiel zu gehören, hauptsächlich aufgrund der Einschränkungen, denen du beim Spielen gegenüberstehst. Nur Pokémon, die Dynamax- oder Gigadynamax-fähig sind, können in diesen Raids eingesetzt werden. Da diese Mechanik noch neu ist und nur wenige Dutzend Pokémon diese Fähigkeit bisher erhalten haben, wird das Vorbereiten einer Strategie für Latias und Latios besonders schwierig.

Beide legendären Pokémon der dritten Generation sind vom Typ Psycho/Drache. Sie sind anfällig gegenüber Unlicht, Käfer, Fee, Drache, Geist und Eis. Derzeit scheinen ein Max-Gengar oder Lapras die besten Optionen zu sein, aber keines davon ist ein legendäres Pokémon. Beim Kampf gegen legendäre Herausforderer ist es am besten, sie mit Pokémon derselben Statistikkategorie anzugreifen, doch derzeit gibt es nicht viele Optionen, die du verwenden kannst.

Vorbereitungen für das Max Battle Wochenende

Welche Vorbereitungen kannst du treffen? Zurzeit gibt es keine Informationen darüber, welche Angriffe Latias und Latios während des Max-Battle-Wochenendes haben oder wie ihre WP aussehen könnten. Es wird jedoch eine kostenlose zeitlich begrenzte Forschung geben, die ein Dynamax Nebulak bietet, falls du keinen Gengar hast, um dich diesen beiden Giganten zu stellen. Diese zeitlich begrenzte Forschung sollte abgeschlossen werden, bevor du dich an irgendeinen Max-Kampf wagst, wenn du keinen starken Geist-Typ bereit hast.

Teilnehmer am Latios und Latias Max-Battle-Wochenende sollten so viele andere Spieler wie möglich versammeln. Dies kann dazu beitragen, den Schwierigkeitsgrad dieser Kämpfe zu senken und die Chancen auf Erfolg zu erhöhen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Raids auf einem völlig anderen Schwierigkeitsgrad liegen als frühere Max-Legendary-Kämpfe und möglicherweise frühere fast unmögliche Raids aufgrund der Team-Einschränkungen übertreffen oder in den Schatten stellen. Es wird keine leichte Herausforderung sein, aber diejenigen, die erfolgreich sind, haben eine garantierte Macht für die nächste Runde von legendären Max-Kämpfen in der Zukunft.

Wie siehst du die neuen Herausforderungen in Pokémon Go? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!