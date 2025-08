Marvel Tokon für PS5 – Betastart vom 5. bis 7. September 2025 angekündigt!

Marvel Tokon: Fighting Souls bringt frischen Wind in das Genre der Kampfspiele mit einer exklusiven Beta für die PlayStation 5. Dieses neue Spiel, entwickelt von Arc System Works, ist ein stilisiertes Kampfspiel, das sich vollständig auf das Marvel-Universum konzentriert. Während Marvel vs Capcom eine Crossover-Serie war, bietet Marvel Tokon: Fighting Souls eine eigenständige Erfahrung, die die Herzen vieler Fans höher schlagen lässt.

Arc System Works ist bekannt für seine Expertise im Bereich der Kampfspiele, und die Aussicht auf ein Spiel, das sich um Marvel dreht, hat bereits für viel Begeisterung gesorgt. Trotz der ersten Kritiken aus der Community sieht es so aus, als könnte dieses Spiel ein großer Erfolg werden. Auch wenn das vollständige Spiel erst im nächsten Jahr erscheinen soll, erhalten Fans mit einer PS5 die Möglichkeit, es schon bald auszuprobieren.

Details zur Beta-Veröffentlichung

Wann findet die Beta von Marvel Tokon: Fighting Souls statt? Bei EVO hat Arc System Works die Beta für das Spiel vom 5. bis 7. September 2025 angekündigt. Diese exklusive Beta ist derzeit nur für PlayStation 5 verfügbar, und du kannst dich schon jetzt für die geschlossene Beta anmelden. Es wird ein einmaliges Wochenende für Testzwecke sein, und du benötigst einen Zugangscode, um teilzunehmen. Leider gibt es bisher keine Informationen über eine Beta für die PC-Version des Spiels.

Wie kannst du an der Beta teilnehmen? Interessierte Spieler können sich ab sofort für die geschlossene Beta auf der PlayStation 5 registrieren. Da es sich um eine geschlossene Beta handelt, besteht die Möglichkeit, dass nicht alle Bewerber zugelassen werden. Es ist wichtig, schnell zu handeln, um sich einen Platz zu sichern.

Charaktere und Spielmodi in der Beta

Welche Charaktere sind in der Beta spielbar? Die Marvel Tokon: Fighting Souls Beta bietet die Möglichkeit, sechs ikonische Charaktere zu spielen: Doctor Doom, Captain America, Iron Man, Storm, Ms. Marvel und Star Lord. Diese Auswahl ermöglicht es dir, verschiedene Spielstile und Fähigkeiten auszuprobieren, die jeden Charakter einzigartig machen.

Welche Spielmodi erwartet dich in der Beta? Die Beta bietet einen umfangreichen Einblick in das Spielgeschehen. Du kannst an einem Tutorial teilnehmen, um die Grundlagen zu erlernen, offline Matches bestreiten oder dich online mit anderen Spielern messen. Diese Modi bieten dir die Möglichkeit, das Spiel gründlich zu testen und ein Gefühl für das Gameplay zu bekommen.

Erwartungen und Zukunftsaussichten

Was erhoffen sich die Entwickler von der Beta? Die Entwickler von Arc System Works erhoffen sich von der Beta wertvolles Feedback der Spieler. Obwohl es noch einige Zeit bis zur endgültigen Veröffentlichung des Spiels dauert, hoffen sie, dass das Feedback der Spieler rechtzeitig umgesetzt werden kann, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern.

Marvel Tokon: Fighting Souls könnte mit einem tiefgründigen Endgegner aufwarten, was den Hype um das Spiel noch weiter anheizt. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich das Spiel weiterentwickelt und welche Überraschungen es noch bereithält.

Was denkst du über die bevorstehende Beta von Marvel Tokon: Fighting Souls? Wirst du daran teilnehmen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!