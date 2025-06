Marvel Contest of Champions jetzt auf Steam – Optimiert für PC-Spieler

Marvel Contest of Champions hat endlich den Sprung auf den PC und Steam geschafft, und das Beste daran ist, dass das Spiel kostenlos spielbar ist. Seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2014 hat sich das Spiel einen Namen gemacht und erfreut sich seitdem einer treuen Fangemeinde. Das von Kabam entwickelte Spiel basiert auf dem Marvel-Universum und lässt dich als Beschwörer in die Rolle eines Teamleiters schlüpfen, der seine Lieblingshelden und -schurken in epische 1-gegen-1-Kämpfe führt.

Was bietet Marvel Contest of Champions auf Steam?

Welche neuen Funktionen gibt es? Die PC-Version von Marvel Contest of Champions ist vollständig für Maus, Tastatur und Controller optimiert, was ein völlig neues Spielerlebnis bietet. Die Spieler können aus über 300 Champions wählen, darunter ikonische Avengers, X-Men und Helden aus dem Spider-Verse. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Schauplätzen aus den Marvel-Comics und dem Marvel Cinematic Universe, wie Asgard, Wakanda und Hell’s Kitchen.

Der Übergang auf den PC wurde von den Entwicklern genutzt, um die Steuerung anzupassen. Es gibt leichte, mittlere und schwere Angriffe sowie die Möglichkeit, zu blocken und auszuweichen. Jeder Held hat seine eigenen Spezialangriffe und Fähigkeiten, die mit der Zeit freigeschaltet werden können.

Wie wird Marvel Contest of Champions bewertet?

Wie kommt das Spiel bei den Spielern an? Trotz seiner Popularität in der Vergangenheit erhält Marvel Contest of Champions auf Steam gemischte Kritiken. Nur 60 Prozent der Nutzerbewertungen sind positiv, was dem Spiel eine „Gemischte“ Bewertung einbringt. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass das Spiel mittlerweile elf Jahre alt ist und sich die Erwartungen der Spieler seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung verändert haben.

Einige Spieler bemängeln, dass das Spiel trotz seiner umfangreichen Charakterauswahl und der spannenden Kämpfe repetitiv werden kann. Die In-Game-Währung und die Notwendigkeit, Energie aufzufüllen, könnten ebenfalls zu den gemischten Reaktionen beitragen.

Kompatibilität und Spielbarkeit

Läuft das Spiel auf dem Steam Deck? Für Nutzer des Steam Decks ist die Kompatibilität von Marvel Contest of Champions als „Unbekannt“ gelistet. Das bedeutet, dass es keine Garantie dafür gibt, dass das Spiel auf dem Steam Deck läuft, geschweige denn gut läuft. Valve hat hierzu keine Informationen bereitgestellt, sodass es unklar ist, ob man das Spiel mit minimaler Konfiguration genießen kann.

Die Unsicherheit in Bezug auf die Leistung auf dem Steam Deck könnte einige Spieler davon abhalten, das Spiel auf dieser Plattform auszuprobieren. Dennoch bleibt die Hoffnung, dass es trotz der Unklarheiten gut spielbar ist.

Kabam und die Entwicklung des Spiels

Wer steckt hinter Marvel Contest of Champions? Das Spiel wurde von Kabam entwickelt, einem kanadischen Unternehmen, das sich auf mobile Spiele spezialisiert hat. Kabam ist bekannt für die Entwicklung von Spielen mit immersiven Gameplay-Mechaniken, die auf virtuelle Währung und das sogenannte Free-to-Play-Modell setzen. Neben Marvel Contest of Champions hat Kabam auch andere erfolgreiche Titel entwickelt, darunter Transformers: Forged to Fight.

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat sich Kabam als bedeutender Akteur in der Welt der mobilen Spiele etabliert. Während das Unternehmen ursprünglich Social-Apps entwickelte, hat es sich inzwischen auf AAA-Mobile-Games konzentriert, die ein breites Publikum ansprechen.

Wie sind deine Erfahrungen mit Marvel Contest of Champions auf Steam? Teile deine Meinung in den Kommentaren!