Der neue Marvel-Film Black Widow ist seit Anfang Juli weltweit in den Kinos angelaufen und läutet Phase 4 des Marvel Cinematic Universe nach einer fast zweijährigen Pause ein. Wegen Corona wurde der Starttermin um ein Jahr nach hinten verschoben.

Gleichzeitig präsentiert Disney Plus den Actionfilm mit Scarlett Johansson exklusiv für seine Kunden mit kostenpflichtigen VIP-Zugang. Der Konzern hat sich für diesen Weg entschieden, da die Corona-Pandemie einen einfachen Besuch im Kino ohne Weiteres nicht mehr möglich macht und der zeitnahe Online-Zugang eine sicherere Alternative zu sein scheint.

Jedoch sorgt diese Entscheidung derzeit für eine Menge Ärger und Unmut bei den Kinobetreibern bis hin zum Boykott des Films. Nicht umsonst führt der MCU-Film aktuell die Liste der illegalen Downloads an.

Wer den Marvel-Film nun nicht in den Kinos sehen kann und auch keine Extra-Kosten für den VIP-Zugang ausgeben möchte, dem verraten wir, ab wann Black Widow kostenlos für Disney Plus-Kunden zur Verfügung steht.

Wie viel kostet der VIP-Zugang zu Black Widow?

Ob überfüllte Kinosäle und die Gefahr einer Ansteckung als einziger Grund hinter dem neuen Konzept des VIP-Zugangs steckt, Blockbusterfilme zusätzlich (oder ausschließlich wie bei Mulan) auf dem eigenen Streamingportal Disney Plus anzubieten, ist fraglich, schließlich zieht das Unternehmen einen finanziellen Nutzen daraus: Disney Plus-Kunden müssen 21,99 Euro für den exklusiven VIP-Zugang des Films bezahlen – zusätzlich zum normalen Abo-Preis. Allerdings ist diese Gebühr kein Dauerzustand. „Black Widow“ wird bei dem Streamingdienst später ebenfalls kostenlos im Abo enthalten sein.

Black Widow: Neue Charakter-Poster werfen einen ersten Blick auf den Taskmaster

Der kostenlose Release von Black Widow auf Disney Plus

Wer die Gebühr von 21,99 Euro nicht zahlen möchte, nur um „Black Widow“ direkt im Juli sehen zu können, muss sich allerdings noch drei weitere Monate gedulden.

Wann startet die kostenlose Version von Black Widow? Laut Disney wird der Titel exakt 12 Wochen später, also ab dem 6. Oktober 2021 kostenlos auf Disney Plus für alle Abonnenten zur Verfügung stehen. Wer sich so lange gedulden kann, zahlt also gar nichts für den neuen Marvel-Film.

Worum geht es in Black Widow?

Marvel kündigt mit Black Widow das nächste Kapitel im Marvel Cinematic Universe an. Als Filmauftakt von Phase 4 kehrt Scarlett Johansson noch einmal in ihrer Rolle als Avenger und Superheldin Black Widow zurück. Die Handlung ist zwischen den Kinofilmen „Captain America: Civil War“ und „Avengers: Infinity War“ angesiedelt und erzählt die Vorgeschichte der ehemaligen russischen KGB-Agentin Natascha Romanoff, bevor sie sich als Black Widow den Avengers anschloss. Lange vor ihrem ersten Auftritt als neue Superheldin gehörte Natascha Romanoff dem streng geheimen Black Widow-Programm an, in dem KGB-Agentinnen wie sie als Auftragskillerin ausgebildet werden.

Jetzt wird Natascha von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt, als plötzlich ein mysteriöser Gegenspieler auf der Bildfläche erscheint und Natascha sowie ihre damaligen Mitstreiter bedroht. Gemeinsam mit ihrer einstigen Rivalin Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) und ihrem ehemaligen Vorgesetzten Alexi Shostakov (David Harbour) aka The Red Guardian stellen sie sich als Team gegen den Taskmaster.

Neben Scarlett Johansson dürfen sich MCU-Fans auf ein Wiedersehen mit William Hurt als Thaddeus Ross und Robert Downey Jr. als Tony Stark/Iron Man freuen. Der Trailer stellt mit über 70 Millionen Klicks einen neuen Rekord auf.

