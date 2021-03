Top 5 LEGO-Sets aus dem Universum von Marvel!

In den letzten Jahren dominierten zahlreiche Filme aus dem Hause Marvel, was mittlerweile zu Disney gehört, die Leinwände der Kinos. Mit dem epischen Abschluss durch „Avengers: Endgame“ fand 2019 zwar diese Geschichte ein Ende, jedoch bleiben uns die Helden in anderen Formaten erhalten.

Nach „WandaVision“ ist nun auch die neueste Serie mit dem Namen „The Falcon and the Winter Soldier“ auf Disney+ zu sehen und bietet euch wöchentlich eine Folge zu den Erlebnissen von Bucky Barnes und Falcon.

Passend dazu stellen wir euch hier eine Auswahl an LEGO-Sets aus der Themenwelt Marvel vor, die sich reger Beliebtheit erfreuen!

LEGO-Set 76165: Iron Mans Helm

Den Anfang macht das LEGO-Set, mit dem ihr Iron Mans Helm nachbauen könnt. Der Modellbausatz macht nicht nur Spaß beim Aufbauen, sondern sieht auch im Regal super aus! Erhältlich ist das Bauprojekt für 59,99 Euro.

© LEGO/Marvel

Aufgebaut ist der Helm 19 Zentimeter hoch, 10 cm breit und 12 cm tief. Bis ihr die 480 Teile jedoch zusammengebaut habt, seid ihr sicher erstmal eine Weile beschäftigt. Das Set enthält außerdem einen Sockel samt Namensschild, damit ihr den Helm gut präsentieren könnt.

LEGO-Set 76166-: Avengers – Kräftemessen am Turm

Marvel-Fans werden den Avengers-Tower gut kennen, da er auch mehrmals in den Filmen als Schauplatz dient. Mit diesem Set könnt ihr diese Szenen nun nachstellen und den Turm gegen Red Skull verteidigen. Erhältlich ist das Bauset für 89,99 Euro.

© LEGO/Marvel

Neben dem aufklappbaren Turm, der aufgebaut 44 cm hoch ist, enthält das Set gleich mehrere Charaktere: Iron Man mit zwei weiteren Rüstungen, Black Widow, Red Skull und zwei seiner A.I.M.-Agenten. Geöffnet bietet der Turm sieben einzelne Räume für unterschiedliche Szenarien.

LEGO-Set -76175: Angriff auf Spider-Mans Versteck

Spider-Man zählt dem Filmuniversum nach als Frischling bei den Avengers. In diesem LEGO-Set, in dem sein Versteck angegriffen wird, steht er allerdings im Mittelpunkt. Den Bausatz bekommt ihr für 79,99 Euro.

© LEGO/Marvel

Das Set enthält das Hauptquartier von Spider-Man sowie jeweils eine Figur von Spider-Man selbst, Green Goblin und Venom. Dazu kommen jede Menge Extras wie eine kleine PlayStation, ein Iron-Spider-Anzug und ein Skateboard mit Rampe. Aufgebaut ist die Spider-Höhle 14 cm hoch, 41 cm lang und 17 cm breit.

LEGO-Set 76153: Avengers Helicarrier

Schauplatz von diesem Set ist der 37 cm lange Helicarrier, das fliegende Hauptquartier. Ergänzt wird dies durch verschiedene Minifiguren der Superhelden. Das Set ist zum Preis von 119,99 Euro erhältlich.

© LEGO/Marvel

Iron Man, Captain Marvel, Thor, Black Widow, War Machine und Nick Fury stehen einem im Kampf gegen die Schurken von M.O.D.O.K. zur Seite. Einige Zubehörteile wie die Sphärenkanonen sind ebenfalls enthalten, um das Set zu komplettieren.

Kunst-Set 31199: Marvel Studios Iron Man

Ihr möchtet kein klassisches LEGO-Set haben, sondern sucht nach etwas Abwechslung? Dann könnte euch das Kunstbild von Iron Man aus der LEGO-Art-Reihe gefallen. Das Kunstset kostet euch 119,99 Euro.

© LEGO/Marvel

Anders als bei den herkömmlichen Sets werden hier nur kleine Steine verwendet, um das Bild auf einer Platte nachbauen zu können. Insgesamt müssen dabei 3156 Steinchen verarbeitet werden, damit Iron Man in seinem gewohnten Glanz erstrahlt. So hat man nicht nur etwas zum Basteln, sondern auch eine schöne Deko für die Wand.