LEGO baut gigantischen AT-AT für schlappe 800 Euro – vorbestellen ab sofort!

Bei Disney heißt es aktuell „Bringt back the Bounty!“, was der Star Wars-Community in jeder Woche bis zum Ende des Jahres neue Überraschungen verspricht.

In dieser Woche wurde endlich der heiß spekulierte AT-AT der Ultimate Collector Series von LEGO Star Wars vorgestellt. Er wird also tatsächlich produziert! Nachdem in den letzten Wochen diverse Bilder im Netz die Runde machten, haben wir nun die Gewissheit, dass Disney und die Lego Group tatsächlich an diesem Set arbeiten. Und es erscheint schon bald!

LEGO Star Wars UCS AT-AT

Dabei ist die Ultimate Collector Series (UCS) eine Reihe, die sich eher an erwachsene Sammler*innen richtet. Denn die Produkte sind äußerst groß, detailgetreu und deshalb auch nicht unbedingt günstig. Der Erfolg der Reihe spricht allerdings trotz des hohen Preises für sich.

Der AT-AT kommt mit 6785 Teilen zu euch nach Hause! © Disney/Lego Group

Wie groß ist der UCS AT-AT? Die Maße umfassen gigantische 62,23 x 24,13 x 68,58 Zentimeter. Die Übergröße entsteht aus einer Vielzahl an Bausteinen, es liegen dem Legoset insgesamt 6785 Stück bei. Es passen übrigens 40 Minifiguren in den Rumpf des AT-AT. Es ist also ausreichend Platz vorhanden im Innenraum. Die Größe macht den AT-AT wahrlich zu einem echten Hingucker.

Welche Features sind enthalten? Der UCS AT-AT kann seinen Kopf bewegen, er verfügt über drehbare Kanonen, bewegliche Beine und die Seitenklappen können geöffnet werden, um die transportierte Fracht, Sitze und das imperiale Design zu bestaunen.

Welche Extras liegen dem Legoset bei? Nachfolgend führen wir euch alle zusätzlichen Goodies auf, die im Set enthalten sind:

Insgesamt neun Minifiguren! Luke Skywalker (mit Greifhaken) General Veers Vier Schneetruppler (Snowtrooper) Schneetruppler Kommandant (Snowtrooper Commander) Zwei AT-AT Piloten (AT-AT Drivers)

Zwei Speeder Bikes

E-Netz-Blaster





Wie viel kostet der AT-AT der UCS? Wie eingangs erwähnt, ist der Preis des AT-AT mit der Setnummer #75313 nicht von schlechten Eltern. Ihr zahlt ganze 799,99 Euro für dieses Sammlerstück.

Wann erscheint der neue AT-AT? Der Lego Star Wars AT-AT Ultimate Collector Series kann in Deutschland bereits vorbestellt werden. Der Artikel wird ab dem 26. November 2021 verschickt. Bestellen könnt ihr ihn bislang nur direkt im LEGO-Store.

Wenn ihr euch für einen Kauf entscheidet: Bedenkt, dass das Legoset nicht für Kinder geeignet ist, es richtet sich an eine erwachsene Zielgruppe, deshalb stuft es Lego auch ab 18 Jahren ein.