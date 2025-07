Lass dir die PS Plus-Spiele nicht entgehen – sie verschwinden im August 2025!

Mit dem nahenden August 2025 stehen einige spannende Titel kurz davor, den PlayStation Plus Extra-Dienst zu verlassen. Hier sind vier Spiele, die du unbedingt ausprobieren solltest, bevor sie am 19. August 2025 um 19:00 Uhr deutscher Zeit nicht mehr verfügbar sind.

Bugsnax

Warum solltest du Bugsnax spielen? Bugsnax ist ein einzigartiges Kreaturen-Sammelspiel, das dich mit seiner Mischung aus Tier- und Lebensmittel-Hybriden wie Crapple und Cinnasnail begeistert. Die Aufgabe, diese Wesen zu fangen, bietet eine entspannende Spielerfahrung, die durch einen chilligen Soundtrack unterstützt wird.

Das Spiel bietet eine fesselnde Handlung, die sich um die Charaktere und ihre Beziehungen dreht. Die Erweiterung „The Isle of Bigsnax“ fügt neue spannende Elemente hinzu, darunter größere Kreaturen und eine anpassbare Hütte. Diese Einzigartigkeit von Bugsnax macht es zu einem Muss, bevor es die PlayStation Plus-Bibliothek verlässt.

Star Wars Jedi: Survivor

Was macht Star Wars Jedi: Survivor besonders? Dieses actiongeladene Spiel im Stil von Sekiro: Shadows Die Twice fordert dich heraus, indem es dich in epische Lichtschwert-Duelle gegen das Imperium schickt. Trotz einiger technischer Mängel und einer zwiespältigen Erzählung bietet es ein packendes Star-Wars-Erlebnis.

Die Reise von Cal Kestis und seiner Crew bietet dir die Möglichkeit, die weiten Galaxien zu erkunden, Droids zu zerschneiden und mit Machtfähigkeiten neue Geheimnisse zu lüften. Nutze die Gelegenheit, es im Rahmen des PlayStation Plus-Dienstes zu erleben, ohne den vollen Preis zahlen zu müssen.

Wild Hearts

Warum ist Wild Hearts einen Versuch wert? Wild Hearts bringt frischen Wind in das Monsterjäger-Genre mit seinem innovativen Karakuri-System, das dir erlaubt, im Kampf Strukturen zu bauen. Diese Mechanik macht das Gameplay taktischer und dynamischer.

Obwohl es anfänglich technische Probleme hatte, hat sich Wild Hearts durch Updates und neue Monster-Varianten kontinuierlich verbessert. Es bietet eine spannende Alternative zu etablierten Spielen wie Monster Hunter und ist definitiv einen Blick wert, solange es noch Teil von PlayStation Plus Extra ist.

The Witcher 3: Wild Hunt

Was macht The Witcher 3: Wild Hunt so legendär? The Witcher 3 hat sich als Klassiker etabliert, der durch seine hervorragende Erzählweise und komplexe Nebenquests besticht. Die Welt lädt dich ein, ihre Geheimnisse zu erkunden und bietet ein Eintauchen in ein reichhaltiges RPG-Erlebnis.

Mit den Updates der Jahre 2023 und 2024 sowie der Überarbeitung für die aktuelle Konsolengeneration bleibt The Witcher 3 ein Muss für jeden, der sich für Rollenspiele interessiert. Die Möglichkeit, es über PlayStation Plus Extra zu spielen, ohne den vollen Preis zu zahlen, solltest du dir nicht entgehen lassen.

Hast du eines dieser Spiele bereits ausprobiert oder planst du, sie vor ihrem Verschwinden zu spielen? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!