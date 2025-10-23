Kostenloses Steam-Bundle – Hol dir deinen einzigartigen Avatar und Profilrahmen!

Valve belohnt aktuell Steam-Nutzer mit einem besonderen Angebot im Points Shop: Ein spezielles Game Profile Bundle kann dort kostenlos erworben werden. Dieses Angebot umfasst unter anderem einen animierten Avatar und einen Avatar-Rahmen.

Der Points Shop auf Steam bietet normalerweise die Möglichkeit, mit gesammelten Punkten diverse kosmetische Items für das eigene Profil zu erwerben. Diese Punkte erhältst du, indem du Spiele und andere Inhalte auf der Plattform kaufst. Doch momentan ist für das Immersive Storylines Game Profile keine Punktzahl notwendig.

Was beinhaltet das Immersive Storylines Game Profile?

Welche Items sind im Bundle enthalten? Das Immersive Storylines Game Profile Bundle, das im Rahmen des gleichnamigen Festivals angeboten wird, enthält fünf goldene kosmetische Items. Zu diesen gehören:

Ein spezielles Profil

Ein animierter Avatar

Ein Avatar-Rahmen

Ein Mini-Profil-Hintergrund

Ein Profil-Hintergrund

Das Festival, das am 21. Oktober 2025 begonnen hat und bis zum 3. November 2025 läuft, konzentriert sich auf narrative und visuell ansprechende Spiele.

Wie kannst du das Bundle erhalten?

Wo findest du das kostenlose Bundle? Falls du das Bundle nicht sofort findest, solltest du die Steam-Navigationsleiste nutzen. Klicke auf den „Durchsuchen“-Button, gehe zum Points Shop und wähle die Rubrik „Game Profile“. Dort findest du das „Immersive Storylines“-Bundle.

Ein anfänglicher Fehler führte dazu, dass das Bundle fälschlicherweise als kostenpflichtig angezeigt wurde. Dieses Problem wurde nun behoben, sodass es für alle Spieler kostenlos zugänglich ist, unabhängig von ihrem Punktestand.

Welche Spiele sind im Festival reduziert?

Welche Angebote gibt es während des Festivals? Im Rahmen des Festivals werden viele beliebte visuelle Romane und immersive Simulationen zu reduzierten Preisen angeboten. Dazu gehören auch interaktive Filme wie „Love Is All Around“ und „Breakout 13“.

Obwohl das Immersive Storylines Game Profile nicht direkt mit dem Festival verknüpft ist, ist es eine gute Gelegenheit, sich die reduzierten Spiele anzusehen. Die Teilnahme am Festival ist nicht erforderlich, um das Bundle zu erhalten.

Ein Blick auf das Steam-Ökosystem

Warum bietet Steam diese kostenlosen Items an? Mit diesen Angeboten möchte Valve wahrscheinlich die Aktivität auf ihrer Plattform erhöhen und die Spieler dazu anregen, das Points Shop-Feature intensiver zu nutzen. Der Points Shop hat in den letzten Jahren durch verschiedene Überarbeitungen und Neugestaltungen von Valve an Bedeutung gewonnen.

Die Möglichkeit, das eigene Profil mit besonderen Items zu personalisieren, ist für viele Nutzer ein attraktiver Anreiz, Steam weiterhin als ihre Hauptplattform für PC-Spiele zu nutzen.

Was denkst du über die aktuellen Angebote im Steam Points Shop? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!