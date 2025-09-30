Kostenloser Rafa-Skin in Borderlands 4 – So sicherst du dir Savings Savior!

Borderlands 4 hat kürzlich einen neuen Anreiz für alle Fans des Spiels bereitgestellt: den kostenlosen Rafa-Skin namens Savings Savior. Dieses Angebot wurde eingeführt, nachdem die Community erfolgreich die YOLT-Herausforderung bewältigt hat. Rafa, einer der neuen Kammerjäger, die in diesem neuesten Titel des Looter-Shooter-Franchise eingeführt wurden, ist besonders beliebt bei Spielern, die Zane für seine Mobilität schätzen.

Wie funktioniert die SHiFT-Belohnung?

Was ist ein SHiFT-Code? SHiFT-Codes werden von Gearbox Software, dem Entwickler von Borderlands 4, bereitgestellt und ermöglichen es dir, verschiedene In-Game-Inhalte freizuschalten. Diese Codes sind ein wesentlicher Bestandteil des Spiels und bieten dir die Möglichkeit, wertvolle Gegenstände und Skins zu erhalten, ohne zusätzliches Geld auszugeben.

Der aktuelle SHiFT-Code für den Rafa-Skin lautet: TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B. Du kannst diesen Code entweder über das In-Game-Menü oder die offizielle SHiFT-Website einlösen. Wichtig zu beachten ist, dass dieser Code bis zum 31. Dezember 2030 gültig ist.

Die Bedeutung des Rafa-Skins

Warum ist der neue Skin für Rafa so besonders? Der Savings Savior-Skin verleiht Rafa nicht nur ein neues Aussehen, sondern erzählt auch eine Geschichte über seinen Hintergrund. Der Skin ist inspiriert von Rafa’s Einführungsvideo „YOLT“ und zeigt den Namen seines ehemaligen Arbeitgebers, Tediore, auf dem Rücken. Diese Details verleihen Rafa einen einzigartigen Look, der besonders Spieler ansprechen könnte, die ihn sonst nicht wählen würden.

Der Skin enthält zudem blutige Details, die auf Rafa’s düstere Vergangenheit als Exo-Soldat hinweisen. Diese rohen Elemente könnten Spieler anziehen, die eine tiefere Hintergrundgeschichte für ihre Charaktere schätzen.

Kommende Erweiterungen für Borderlands 4

Was erwartet dich in zukünftigen DLCs? Während Fans gespannt auf die Einführung von C4SH, einem neuen Kammerjäger, warten, plant Gearbox Software bereits die Veröffentlichung weiterer Inhalte. Das Mad Ellie und das Vault of the Damned Story-Pack sollen im ersten Quartal 2026 erscheinen und werden sicherlich die Beliebtheitsranglisten der spielbaren Charaktere beeinflussen.

Diese Erweiterungen versprechen, das Spielerlebnis in Borderlands 4 weiter zu vertiefen und neue Herausforderungen sowie Geschichten in das Spiel zu integrieren.

Was hältst du von der neuen Rafa-Skin-Belohnung? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!