Kostenlose Nioh 3 Demo für PlayStation 5 im PS Store verfügbar – Nur bis 18. Juni 2025

Ein aufregender Moment für PlayStation 5-Nutzer: Während der jüngsten PlayStation State of Play im Juni 2025 kündigte Sony nicht nur eine Reihe neuer Spiele für 2025 an, sondern gab auch einen Einblick in die vielversprechenden Titel für 2026. Ein Highlight dieser Ankündigungen ist das kommende Nioh 3, entwickelt von Team Ninja, das im ersten Quartal 2026 erscheinen soll. Spieler können jetzt eine erste Kostprobe des Spiels in Form einer kostenlosen Demo bekommen, die exklusiv im PlayStation Store zum Download bereitsteht.

Was erwartet dich in der Nioh 3 Demo?

Wie lange ist die Demo verfügbar? Die Demo von Nioh 3 bietet eine exklusive Vorschau auf das Spiel, allerdings nur für begrenzte Zeit. Team Ninja hat angekündigt, dass die Demo am 18. Juni 2025 aus dem PlayStation Store entfernt wird. Für alle, die das Spiel ausprobieren möchten, heißt es also schnell handeln!

Was macht Nioh 3 besonders? Diese Fortsetzung verspricht, die actiongeladenen Kampfmechaniken von Nioh und Nioh 2 zu erweitern. Spieler können zwischen Ninja- und Samurai-Kampfstilen wechseln und eine neue „Deflect“-Mechanik nutzen, die an Spiele wie Sekiro: Shadows Die Twice erinnert. Nioh 3 spielt in der turbulenten Sengoku-Periode Japans und erzählt die Geschichte eines jungen Kriegers, der sich aufmacht, der nächste Shogun zu werden.

Details zur Handlung und Umgebung

Worum geht es in Nioh 3? Laut Team Ninja taucht man in eine offene Welt ein, die es den Spielern ermöglicht, frei zu erkunden und die einzigartige Spannung zu erleben, die alle Nioh-Titel begleitet. Die Spieler werden es mit furchterregenden Yokai aufnehmen, Dörfer voller verdächtiger Wesen erkunden und sich den Herausforderungen der Arena „The Crucible“ stellen.

Welche Belohnungen gibt es? Ein besonderer Anreiz für die Teilnahme an der Demo: Spieler, die die Demo abschließen, erhalten einen einzigartigen Helm, der in der Vollversion von Nioh 3 freischaltbar ist.

Verfügbarkeit und Plattformen

Auf welchen Plattformen wird Nioh 3 veröffentlicht? Nioh 3 wird sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf dem PC verfügbar sein. Der genaue Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest, aber die Erwartungen sind hoch, dass es ähnlich herausfordernd wie seine Vorgänger wird.

Die PlayStation State of Play-Veranstaltungen bieten immer wieder spannende Einblicke in kommende Spiele, und die Ankündigung von Nioh 3 ist definitiv eines der Highlights. Für Fans der Serie und solche, die Herausforderungen lieben, könnte dies ein Titel sein, den du im Auge behalten solltest.

Was sind deine Gedanken zu Nioh 3 und der neuen Demo? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten!