Kostenlose Borderlands 4 Twitch Drops – so sicherst du dir die Echo-4-Skins

Borderlands 4 steht kurz vor der Veröffentlichung und als echter Fan der Reihe kannst du dich schon jetzt auf die neuen Twitch Drops freuen. Diese bieten dir die Möglichkeit, einige der begehrten kosmetischen Gegenstände des Spiels kostenlos zu ergattern. In Borderlands 4 gibt es eine Vielzahl an Kostümen, Köpfen und Farbvarianten für die vier Charaktere, die du verdienen kannst. Zusätzlich kannst du dein kleines Echo-4-Drohne aufpeppen.

Aktuelle Borderlands 4 Twitch Drops

Welche Belohnungen gibt es derzeit? Derzeit kannst du die Watch, Drop, and Roll Echo-4-Drohne-Skin als Twitch Drop erhalten. Dieses Angebot gilt bis zum Montag, den 29. September 2025, um 23:59 Uhr PDT. Du musst lediglich 30 Minuten lang einen Livestream im Borderlands 4-Kanal auf Twitch oder dem offiziellen Gearbox-Kanal anschauen, um die Belohnung zu beanspruchen.

Doch was ist eigentlich eine Echo-4? Die Echo-4-Drohne ist die nächste Generation des Echo-Geräts, das weg von dem klobigen alten Modell zu einer ausdrucksstärkeren und handlicheren Roboterform wechselt. Praktisch gesehen ist es das Gerät, mit dem du auf dein Inventar, deine Karte und andere Menüs zugreifst. Mit dem Twitch-Thema wird sie jedoch deutlich stylischer.

So sicherst du dir die Twitch Drops

Wie kannst du die Twitch Drops beanspruchen? Um die Twitch Drops für Borderlands 4 zu erhalten, musst du dein Twitch-Konto mit deinem Shift-Konto verknüpfen. Falls du nicht weißt, was Shift ist: Es handelt sich um ein Konto, das du über die offizielle Webseite von Gearbox einrichten kannst und das du auch benötigst, um Borderlands 4 Shift-Codes einzulösen.

Nachdem du dein Konto verbunden hast, schaust du mindestens 30 Minuten lang einen der teilnehmenden Streams an und beanspruchst deine Gegenstände über Twitch. In der Regel haben die Top-Streams während eines Events diese Funktion aktiviert. Du erkennst dies an einem „Drops Enabled“-Tag und oft an einer Benachrichtigung am oberen Rand des Chats.

Erstelle ein Shift-Konto und verknüpfe es mit deinem Twitch-Konto, indem du zu „Gaming-Plattformen“ navigierst und „Anmelden“ auswählst, um dich mit deinen Twitch-Daten einzuloggen.

Schaue einen Stream mit aktivierten Drops für die erforderliche Zeit an.

Sobald du die Drop-Anforderungen erfüllt hast, kannst du deine Belohnungen aus deinem Twitch-Inventar beanspruchen. Denke daran, sie innerhalb von 24 Stunden zu beanspruchen.

Ausblick auf zukünftige Drops

Was erwartet dich in der Zukunft? Es ist wahrscheinlich, dass in Zukunft weitere Borderlands 4 Twitch Drops angeboten werden. Halte also die Augen offen für neue Kampagnen. Die kosmetischen Anpassungen sind ein wichtiger Bestandteil des Spiels und bieten dir die Möglichkeit, deine Charaktere und Ausrüstung stilvoll zu gestalten.

Was hältst du von den neuen Borderlands 4 Twitch Drops? Lass es uns in den Kommentaren wissen! Freust du dich schon darauf, dein Echo-4 individuell anzupassen?