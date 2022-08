Knossi streamt auf YouTube oder Twitch, verdient aber auch als Entertainer und mit Musik Geld. Bleibt nur die Frage, wie viel. In einem Podcast hat der Streamer nun brühwarm verraten, wie viel allein auf YouTube in einem Monat so rumkommen kann. Das könnte er 7 vs. Wild verdanken.

Knossi verdient unterschiedlich viel, momentan am meisten auf YouTube

Darum geht’s: Wie viel Geld macht Knossi? Knossi zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Streamer*innen in Deutschland. Dementsprechend spannend dürften viele Fans finden, wie viel Geld der Entertainer mit seinen Geschäften und Aktivitäten verdient.

Jetzt hat er einen Einblick gegeben: Im OMR-Podcast wurde Jens „Knossi“ Knossala direkt danach gefragt, was er eigentlich so verdiene und wo die Haupteinnahme-Quelle des Streamers liege. Dahingehend tippte Knossi aktuell auf YouTube und hat direkt nachgesehen.

57.000 Euro monatlich? Laut Knossi würden sich seine Einnahmen auf seine verschiedenen Tätigkeitsfelder verteilen und auch stark schwanken. Darum handele es sich bei dem aktuellen, geschätzten monatlichen Umsatz von 57.000 Euro allein durch YouTube auch um keine repräsentative Zahl.

Knossi wird aktuell für 7 vs. Wild trainiert. © YouTube: Knossi/SurvivalMattin

Der aktuelle Monat sei ein überdurchschnittlich guter Monat, wie Knossi erklärt. Dass YouTube derzeit so viel Umsatz generiert, dürfte auch an Knossis Teilnahme beim Erfolgsformat 7 vs. Wild liegen. Dort mischt der Streamer als Teilnehmer der zweiten Staffel des Survival-Projekts mit.

Bei Twitch ginge wohl mehr: In dem OMR-Podcast denkt Knossi dann auch noch laut darüber nach, dass er via Twitch wahrscheinlich mehr Umsatz generieren könnte, als es in diesem Monat bei YouTube der Fall war. Würde er täglich sechs bis acht Stunden streamen, käme wahrscheinlich mehr zusammen.

Allerdings würden Auftritte von Jens „Knossi“ Knossala als Musiker und Entertainer, beispielsweise auf Mallorca oder bei Festivals, ebenfalls viel Geld abwerfen. In Monaten, wo solche Auftritte anstehen, dürfte sich dort die größte Umsatzquelle verbergen, sagt Knossi.

Der hat sich jetzt sogar einen eigenen Fußballverein gekauft.

Was hättet ihr geschätzt, wie viel Umsatz Knossi so im Monat auf YouTube macht?