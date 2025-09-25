Kentum vereint Terraria und Satisfactory – Release ab November 2025 für PS5 und Xbox

Ein neues Spiel namens Kentum, das am 6. November 2025 für PlayStation 5, PC (via Steam), Nintendo Switch und Xbox Series veröffentlicht wird, zieht derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich. Entwickelt von Tlon Industries und veröffentlicht von V Publishing, verbindet Kentum bekannte Spielmechaniken mit einem Hauch von satirischem Humor. Das Spiel scheint eine Mischung aus den beliebten Titeln Terraria und Satisfactory zu sein und verspricht eine spannende Erfahrung voller Entdeckungen und Kreativität.

Ein postapokalyptisches Abenteuer

Was erwartet dich in der Welt von Kentum? Die Handlung von Kentum spielt auf einer postapokalyptischen Erde, wo du in die Rolle von Kent schlüpfst, der nach 7.000 Jahren aus seinem kryogenen Schlaf erwacht. Als letzter Mensch auf der Erde stehst du vor der Herausforderung, die Menschheit neu zu errichten. Ausgestattet nur mit einem Stock und deinem Roboterbegleiter, musst du die Umgebung erkunden, Ressourcen sammeln und eine Basis im Stil von Satisfactory errichten.

Das Spiel bietet dir die Möglichkeit, eine Vielzahl von Umgebungen zu erkunden, von Wüsten bis hin zu exotischen Wäldern. Dabei steht dir ein Arsenal an Werkzeugen zur Verfügung, darunter Hoverboards, Hängegleiter und Enterhaken, um dich durch die lebendige Welt von Kentum zu bewegen.

Gameplay-Elemente und Herausforderungen

Welche Mechaniken machen Kentum besonders? Kentum kombiniert die offenen Sandbox-Elemente von Terraria mit den komplexen Fabrikbau-Mechaniken von Satisfactory. Du musst Tiere, Pflanzen und Mineralien klassifizieren, die du während deines Abenteuers entdeckst. Das Spiel fordert dich heraus, nicht nur die wechselnden Jahreszeiten zu überstehen, sondern auch die feindlichen Kreaturen zu bekämpfen, die die Welt bevölkern.

Stirbt Kent, ist das Spiel nicht vorbei. Dank eines Klonprozesses übernimmt einfach ein anderer Kent seine Stelle, um die Menschheit neu aufzubauen. Mit den gesammelten Materialien kannst du deine Basis erweitern und verbessern, sei es durch die Umwandlung von Knochen und Holz in Kohle oder von Maschinenschrott in Metallplatten.

Einfluss von Terraria und Satisfactory

Wie beeinflussen Terraria und Satisfactory das Spielerlebnis? Terraria, ein Spiel aus dem Jahr 2011, bietet eine Sandbox-Welt, in der du Ressourcen sammelst und deine eigene Umgebung gestaltest. Die unendlichen Möglichkeiten, die Terraria bietet, finden sich auch in Kentum wieder. Satisfactory hingegen fokussiert sich auf den Bau von automatisierten Fabriken, was Kentum in Form von Basisbau-Elementen übernimmt. Die Kombination beider Spielelemente verspricht ein einzigartiges und fesselndes Spielerlebnis.

Beide Spiele haben ihre Wurzeln im Entdecken und Erschaffen, was auch in Kentum eine zentrale Rolle spielt. Du wirst ermutigt, kreativ zu sein und deine Umgebung nach deinen Vorstellungen zu gestalten.

Veröffentlichung und Demo

Welche Möglichkeiten gibt es, Kentum vor dem Release auszuprobieren? Das Spiel wurde ursprünglich während der Latin American Games Showcase bei den Game Awards 2024 angekündigt. Eine spielbare Demo war im Februar 2025 auf Steam verfügbar und bietet dir die Möglichkeit, die ersten Stunden von Kentum zu erleben. Diese Demo erlaubt es dir, die Anfangsregion zu erkunden, die vielfältige Tierwelt zu entdecken und dynamische Wetterereignisse zu erleben.

Wenn du dich also für Spiele interessierst, die Kreativität und Strategie erfordern, könnte Kentum genau das richtige Spiel für dich sein.

Was denkst du über die Verschmelzung von Terraria und Satisfactory in Kentum? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!