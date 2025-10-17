Keeper im Xbox Game Pass – Tauche in ein surreales Abenteuer im Oktober 2025 ein

Mit Xbox Game Pass Ultimate hast du jetzt die Möglichkeit, ein ganz besonderes Abenteuer zu erleben. Das neue Spiel Keeper von Double Fine Productions wurde gerade zur umfangreichen Bibliothek des Abonnementdienstes hinzugefügt. Als 56. Neuzugang im Oktober 2025 und 178. Veröffentlichung des Jahres bietet Keeper eine faszinierende und surreale Welt, die du ab sofort auf Xbox Series, PC und via Cloud Gaming erleben kannst.

Ein einzigartiges Abenteuer erwartet dich

Was macht Keeper so außergewöhnlich? Das Spiel, das im Juni 2025 während der Xbox Games Showcase offiziell angekündigt wurde, bietet eine post-apokalyptische Kulisse und erzählt eine wortlose Geschichte von Kameradschaft. Im Mittelpunkt stehen ein vogelähnlicher Pelikan und ein Leuchtturm, der auf mysteriöse Weise zum Leben erwacht und Beine bekommt.

Dieses Third-Person-Abenteuer von den Machern von Psychonauts erweckt eine Welt zum Leben, die mit ihrer spekulativen Biologie und surrealen Gestaltung beeindruckt. Keeper ist ein exklusiver Titel für die PC und Ultimate Tiers des Game Pass.

Zukünftige Veröffentlichungen auf Xbox Game Pass

Welche Titel erscheinen noch im Oktober 2025? Neben Keeper erwarten dich in diesem Monat noch fünf weitere Spiele im Xbox Game Pass. Ninja Gaiden 4 und Evil West erscheinen am 21. Oktober 2025, gefolgt von PowerWash Simulator 2 und Bounty Star am 23. Oktober 2025. Den Abschluss macht The Outer Worlds 2 am 29. Oktober 2025.

Diese Titel erweitern die ohnehin schon beeindruckende Auswahl des Xbox Game Pass und bieten dir eine Vielzahl von Genres, von Action bis hin zu Simulationen.

Ein Blick in die Zukunft des Xbox Game Pass

Was hält der November 2025 für dich bereit? Bereits jetzt sind sechs Veröffentlichungen für den kommenden Monat bestätigt. Dazu gehören Football Manager 26, 1000xResist, Voidtrain, Winter Burrow, Call of Duty: Black Ops 7 und Moonlighter 2: The Endless Vault.

Diese Vielfalt an Spielen sorgt dafür, dass es im November 2025 für jeden Geschmack etwas gibt. Die Möglichkeit, diese Titel direkt am Veröffentlichungstag zu spielen, macht den Xbox Game Pass zu einer attraktiven Wahl für jeden Gaming-Fan.

Verfügbarkeit und Zugang

Wie kannst du Keeper spielen? Keeper ist exklusiv im Xbox Game Pass Ultimate und für PC verfügbar. Du kannst das Spiel auch über Xbox Cloud Gaming streamen, sofern diese Option in deinem Land verfügbar ist. Ein Release im Xbox Game Pass Premium wird voraussichtlich spätestens im Oktober 2026 erfolgen.

Die Neustrukturierung der Xbox Game Pass-Tiers, die seit dem 1. Oktober 2025 gilt, hat die Einführung von Essential und Premium mit sich gebracht. Während Premium keine Day-One-Veröffentlichungen bietet, hat Microsoft versprochen, Xbox-eigene Titel innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung in die Bibliothek aufzunehmen.

Was denkst du über diese neuen Entwicklungen bei Xbox Game Pass? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!