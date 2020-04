Allem Anschein nach befindet sich schon ein neues Spiel zum „Jurassic World“-Franchise in der Produktion, das für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erscheinen könnte. Universal Pictures hat sich die Rechte an einem neuen Videospiel gesichert: „Jurassic World Aftermath“.

Bislang ist noch völlig unklar, was es damit am Ende auf sich hat. Das Patentrecht ist relativ nichtssagend. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass sich hier etwas im Videospielkosmos tut. Es gibt also zumindest eine handfeste Information. Und zwar, dass sie ein neues Game planen.

Jurassic World Evolution: Erweiterung Return to Jurassic Park für Dezember angekündigt

Jurassic World Aftermath für PS5 und Xbox Series X?

Im besten Fall erwartet uns also ein Spiel für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X, aber womöglich ist es auch lediglich ein weiteres Mobile-Spiel?

Jurassic World Evolution entpuppte sich als wahrer Liebling unter den Simulationsfans und Hobby-Aufbaustrategen, die dank Frontier Developments (Planet Zoo) ihren ganz eigenen Themenpark mit Dinosauriern aufbauen durften. Ob „Jurassic World Aftermath“ in eine ähnliche Kerbe schlägt, bleibt abzuwarten.

Einige User gehen nun davon aus, dass es sich womöglich um eine Art „Jurassic World Survivor“ handeln könnte. Das Spiel ähnelte von seinem Genre ein wenig an Left 4 Dead, doch es wurde auf halber Strecke eingestellt.

Bislang gibt es noch keine offiziellen Informationen von Universal Pictures. Also heißt es erst einmal, abwarten und Tee trinken. Wenn es mehr Infos gibt, erfahrt ihr es hier auf PlayCentral.de.