House of the Dragon: Ist euch dieser Fehler aufgefallen?

Nun ist es auch dem Prequel passiert. Nach der berühmten Kaffeebecher-Panne in Game of Thrones, haben Fans kurz nach Erscheinen der dritten Folge von „House of the Dragon“ einen peinlichen Fehler ausgemacht.

Was wäre eine große Filmproduktion ohne die charmanten Fehler, die sich nur allzu gerne einschleichen? Sei es eine vorblitzende Armbanduhr, die nicht in den historischen Kontext passt oder ein am Kleidungsstück heraushängendes Etikett.

Dieser Patzer ist in Folge 3 von House of the Dragon zu sehen

In der dritten Folge des GOT-Prequels geht es unter anderem um die schwere Krankheit von König Viserys. Dieser scheint an einer Wundheilungsstörung zu leiden, was ihm letztlich einige Finger kostet. Diesen Effekt hat man in der Produktion mittels speziellem Greenscreen-Handschuh erzielt.

Während der dritten Folge sind Teile des besagten Handschuhs noch an der Hand von König Viserys zu sehen. Dies bemerkte eine aufmerksame Zuschauerin, die ihre Entdeckung auf Twitter teilte.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Peinliche Fehler in Game of Thrones

Wie eingangs erwähnt, haben sich schon in der Mutterserie „Game of Thrones“ diverse Fehler eingeschlichen. So hat man am Set der achten Staffel einen Kaffeebecher der Marke Starbucks stehen lassen, was einen enormen Shitstorm nach sich zog.

Anscheinend legten die Serienmacher keinen allzu großen Wert auf die Kleinigkeiten des Serienhits. Denn schon kurze Zeit später, nämlich im umstrittenen GOT-Finale, schaffte es eine Wasserflasche in die Drachengrube von Königsmund.

House of the Dragon überzeugt trotz Fehler

Trotz der minimalen Patzer ist „House of the Dragon“ ein voller Erfolg. Bereits nach der ersten Folge stand fest, dass es eine zweite Staffel geben wird. Dabei wird der Auftritt des grünen CGI-Handschuhs jedoch sicher eine einmalige Sache gewesen sein.

Von diesem kleinen Fehler könnt ihr euch direkt selbst überzeugen. Seit einigen Stunden steht Folge 3 von House of the Dragon auf Wow und Sky Q zum streamen bereit. Wann welche Episode läuft haben wir in unserem Episoden-Guide für euch bereitgestellt.