House of the Dragon: Es wird eine 2. Staffel geben

Nach dem erfolgreichen Start des Prequels zu Game of Thrones, steht bereits nach dem Erscheinen der ersten Folge fest, dass House of the Dragon eine zweite Staffel bekommen wird. HBO ist vom Potential der Serie überzeugt und bestätigt eine Fortsetzung.

Gerade einmal eine Woche nach Serienstart wurde seitens HBO bekanntgegeben, dass „House of the Dragon“ eine zweite Staffel bekommen wird. Die erste Folge stellte mit über 20 Millionen Zuschauern einen Rekord auf, der selbst die Originalserie Game of Thrones in den Schatten stellt. Diese kam im direkten Vergleich auf „lediglich“ 2,22 Millionen Zuschauer.

House of the Dragon überzeugt Fans und Kritiker

Abseits der positiven Fanstimmen stößt „House of the Dragon“ auch bei Kritikern auf durchweg gute Bewertungen. Demnach sei das Prequel ein würdiger Nachfolger des Originals.

“Wir sind mehr als stolz auf das, was das gesamte ‘House of the Dragon’-Team mit der ersten Staffel erreicht hat [und] könnten nicht aufgeregter sein, die epische Saga von Haus Targaryen mit Staffel zwei weiter zum Leben zu erwecken.”, sagte Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO Programming.

HBOs Chief Content Officer Casey Bloys lobte sowohl die „unglaublich talentierte Besetzung“ als auch die gesamte Crew und zeigte sich begeistert über die positiven Zuschauerreaktionen. Weiterhin freue sich Bloys, „mit dem Publikum zu teilen, was George [R.R. Martin] (Autor), Ryan und Miguel (beide Showrunner) in dieser Staffel noch für [das Publikum] bereit haben“.

Wie geht House of the Dragon weiter?

Anlässlich eines Interviews mit Entertainment Weekly sprach Showrunner Miguel Sapochnik bereits über eine mögliche zweite Staffel. In diesem Zusammenhang erwähnte er eine Anthologie, wonach man sich über weitere Geschichten aus dem Targaryen-Kosmos freuen dürfe.

Bevor es aber soweit ist, richten wir unser Augenmerk auf die kommenden Folgen der ersten Staffel. Alle Sendetermine haben wir hier für euch aufgelistet.