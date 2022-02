Im Action-RPG Horizon Forbidden West könnt ihr abseits des Story-Pfades allerlei erledigen. Hierzu zählt unter anderem eine Nebenmission, für deren erfolgreichen Abschluss ihr sechs Signallinsen einsammeln müsst. Wir helfen euch dabei, all diese Objekte in der Spielwelt zu finden.

Wo startet ihr die Signallinsen-Nebenmission?

Besagte Quest, die den Namen Signale der Sonne trägt, könnt ihr bereits sehr früh im Spiel annehmen, wenn ihr denn möchtet. Begebt euch zunächst in die Siedlung Fahllicht und lauft dann Richtung Norden bis ihr zu einer Klippe kommt. Klettert diese nach oben und ihr werdet auf einen Soldaten stoßen, der eine Leiche zieht. Er berichtet euch von zwei Bergsteigern, die in Not geraten sind. Einer von ihnen ist noch auf dem Gipfel und da begeben wir uns nun auch hin.

Lasst euch von eurem Fokus einen Weg anzeigen, den ihr hinaufklettern könnt. Oben entdeckt ihr eine Brücke. Auf der anderen Seite seht ihr mehrere Maschinen, um die ihr euch kümmern müsst, sowie eine Frau namens Raynah. Sie hat es auf die Linsen abgesehen und die erste findet ihr in eurer Nähe, nämlich oben auf einem Turm. Kleiner Tipp: Wesentlich einfacher wird diese Sammelei, wenn ihr fast bis zum Ende der Story wartet. Dann könnt ihr Sonnenflügel überbrücken und auf die Spitzen der Türme fliegen.

Signallinse Nr. 1: Linse des Abends

Die erste Linse wartet oben auf dem zuvor erwähnten Turm. Er befindet sich in der nordöstlichsten Ecke der Spielwelt von „Horizon Forbidden West“. Um zur Spitze zu gelangen, müsst ihr zunächst mehrere Wände mit eurem Seilwerfer bearbeiten und den gelben Markierungen in der Umgebung folgen. Wenn ihr die Linse habt, gebt Raynah das Objekt, um die Quest abzuschließen. Sobald ihr auch die übrigen fünf Linsen habt, könnt ihr sie eurer Freundin übergeben, die in Fahllicht auf euch warten wird.

Hier findet ihr die Linse des Abends © Sony Interactive Entertainment

Signallinse Nr. 2: Linse der Dämmerung

Vom ersten Turm müsst ihr euch nun in Richtung Osten begeben. In der Ferne könnt ihr das Bauwerk sogar bereits erkennen. Klettert auch hier nach oben auf die Spitze des Turms und holt euch die Linse.

Hier könnt ihr die Linse der Dämmerung ergattern

Signallinse Nr. 3: Linse des Nachmittags

Orientiert euch nun wieder in Richtung Norden und ihr könnt den nächsten Turm in der Ferne erahnen. Ihr bewegt euch nun gewissermaßen im Zickzack-Kurs über die „Horizon Forbidden West“-Karte. In der Nähe des Bauwerks können Maschinen lauern, also seid vorsichtig, wenn ihr in dieses Areal kommt!

An diesem Ort könnt ihr die Linse des Nachmittags einsacken © Sony Interactive Entertainment

Signallinse Nr. 4: Linse des Mittags

Weiter geht es wieder in Richtung Osten. Im Hintergrund auf dem oberen Bild könnt ihr das Ziel bereits von weitem erspähen. Um euch einen weiteren Orientierungspunkt zu geben: Die Linse befindet sich östlich von der Siedlung Kettenkratz.

Die Linse des Mittags wartet an diesem Ort auf euch © Sony Interactive Entertainment

Signallinse Nr. 5: Linse des Morgens

Nun geht es wieder, richtig, nach Norden der „Horizon Forbidden West“-West. Aloy wird sagen, dass sich auf der anderen Seite des Tals noch ein Turm befindet und der ist euer nächstes Ziel. Ihr findet das zerfallene Bauwerk nordöstlich von Kettenkratz oben auf einem Berg.

Fast geschafft! Hier ist die Linse des Morgens © Sony Interactive Entertainment

Signallinse Nr. 6: Linse der Morgenröte

Jetzt habt ihr es beinahe geschafft! Reist anschließend weiter in nordöstliche Richtung und ihr gelangt letztendlich zum letzten Turm. Er liegt gewissermaßen gegenüber von der Rückseite des fünften Turms auf unserer kleinen Liste. In der Nähe des Bauwerks könnt ihr übrigens noch einen Unterschlupf finden. Mit dem dortigen Lagerfeuer könnt ihr per Schnellreise bequem nach Fahllicht zu Raynah gelangen.

Finale! Hier wartet die Linse der Morgenröte auf euch © Sony Interactive Entertainment

Holt eure Belohnung bei Raynah ab

Sobald ihr wieder in Fahllicht angekommen seid, findet ihr Raynah in der Nähe des Lagerfeuers. Nutzt zur Not euren Fokus, um die NPCs in der Umgebung zu scannen. Zum Dank werdet ihr von eurer Freundin reicht entlohnt, nun ja… zumindest irgendwie. Eure Belohnung ist von ihr die Farbe Dünen-Schatten, mit der ihr Aloy von nun an ausrüsten und das Aussehen ihrer Kleidung verändern könnt.