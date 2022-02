Horizon Forbidden West: So meistert ihr die Reliktruine Wildnispfad – Lösung

In Horizon Forbidden West stolpert ihr immer mal wieder über die so bezeichneten Reliktruinen, Überreste der Alten Welt, in denen Aloy nicht nur die mysteriösen Ornamente findet, sondern auch jede Menge seltene Materialien. Einer dieser Orte befindet sich weit im Norden des Verbotenen Westens und ist den Siedlern dort als der Wildnispfad bekannt.

Wie in jeder anderen Reliktruine auch, muss Aloy hier kleine Rätsel lösen und sich sportlich betätigen. Wie genau ihr das Ornament erreicht und welche Vorbereitungen ihr treffen müsst, um den Wildnispfad erfolgreich abzuschließen, verraten wir euch in diesem Guide.

Der Wildnispfad: Vorbereitungen treffen

Wer Reliktruinen der Alten erkunden möchte, benötigt fast immer Spezialausrüstung, um den verschlossenen Raum passieren und das Ornament am Ende dieser Schatzjagd erreichen zu können. Da bildet der Wildnispfad keine Ausnahme, denn auch hier versperrt euch Feuerglimmer den Weg.

Dieses blumenartige Gebilde könnt ihr nur mit einem Anzünder beseitigen, dessen Bauplan Aloy im Verlauf der Hauptmission erhält. Wie genau ihr den Anzünder bekommen könnt, verraten wir euch in unserem Guide Blockierter Weg – Feuerglimmer und Metallblumen beseitigen.

Horizon Forbidden West: Den Wildnispfad erkunden – Lösung

Die Ruinen des Wildnispfads befinden sich nördlich des Orts, an welchem ihr die Hauptmission Der zerbrochene Himmel verfolgen könnt, ihr erkennt das gesuchte Gebäude bereits von Weitem an dem großen Turm.

Nun gilt es, Wände zu zerstören, um einen Weg freizumachen, der es euch ermöglicht, zwei der berühmten gelben Kisten übereinander zu stapeln, denn nur so könnt ihr sowohl die Schlüsselkarte als auch das Ornament selbst erreichen.

Nähert euch der Ruine von Westen und ihr könnt auf der linken Seite die Ruine betreten, wo ihr direkt eine einsturzgefährdete Wand seht. Ihr wisst, was zu tun ist. Wählt euren zuverlässigen Greifhaken aus und reißt das Gemäuer ein.

Habt ihr das getan, schaut erst einmal nach rechts, in Richtung Südosten. Dort seht ihr die erste von insgesamt drei Kisten mit den gelben Haltegriffen, die ihr ein Stück weit zu euch heranzieht. Nur so weit, dass ihr die gelbe Halterung darüber erreichen und euch auf das Vordach ziehen könnt.

Hier nutzt ihr die nächste Ansammlung von Halterung an der Außenwand des Turms und klettert nach links, wo ihr euch schließlich nach unten fallen lasst und einen Feuerglimmer entdeckt, der den Weg versperrt. Hier lasst ihr wie gewohnt den Anzünder sprechen, bevor ihr euch der nächsten brüchigen Wand zu eurer Rechten widmet.

Habt ihr euch die eingerissen, geht durch den Durchgang, der bis eben noch von dem Feuerglimmer versperrt wurde, und schnappt euch dort die zweite Kiste. Schiebt diese durch den Gang nach Norden und stellt sie rechts an der Wand ab, sodass ihr die gelbe Halterung über eurem Kopf erreicht, die euch schlussendlich aufs Dach führt, wo ihr die dritte Kiste findet.

Schiebt diese auf das eingestürzte Dach im Westen und lasst sie schließlich in den Hof fallen, wo ihr sie genau an den Rand der Ruine im Norden stellt, zwischen den beiden Trümmerhaufen, also genau unter dem Dach, von dem ihr die Kiste gerade runtergeschubst habt.

Horizon Forbidden West: Mit gestapelten Kisten zum Ornament

Kehrt nun zu der zweiten Kiste zurück, mit der ihr zuvor auf das Dach klettern konntet, und stellt diese auf der dritten Kiste ab. Nun habt ihr zwei Kisten übereinander, die Aloy aber ohne Probleme ziehen kann. Schiebt den kleinen Turm über den Hof in Richtung Süden, die Schräge hinauf und schließlich durch den Durchgang im Nordosten.

Stellt die Doppelkiste an der Wand ab und ihr erreicht schließlich die Halterungen an der Wand, die in den Turm führen. Klettert nach oben und schnappt euch die Schlüsselkarte, die ihr benötigt, um das Ornament zu erreichen, dass zu diesem Zeitpunkt direkt über euch liegt. Doch keine Sorge, ihr seid fast da.

Springt mit der Schlüsselkarte in der Tasche wieder nach unten, schnappt euch eure beiden Kisten und schiebt diese den Weg nach Nordwesten. Am Ende des Gangs stellt ihr sie unter der gelben Wandhalterung ab und springt selber rechts davon über die eingestürzte Mauer, wo ihr die verschlossene Tür und den dazu passenden Terminal findet.

Öffnet die Tür mit der Schlüsselkarte und reißt im nächsten Raum die brüchige Wand mit eurem Greifhaken ein. Zieht dann die obere der beiden Kisten zu euch und schiebt diese durch die geöffnete Tür nach draußen, die Rampe hoch und schließlich unter die Halterung am Außenbereich des Turms.

Jetzt müsst ihr nur noch nach oben klettern, durch das Loch in der Wand in das oberste Stockwerk des Turms schlüpfen und das Ornament an euch nehmen.

Die Reliktruine Wildnispfad in Horizon Forbidden West gilt damit als abgeschlossen, aber ihr könnt natürlich noch weitere Schätze finden. Erst wenn ihr alles von Wert eingesteckt habt, wird Aloy dies entsprechend kommentieren.