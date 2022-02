Horizon Foridden West erscheint heute. Im PlayStation Store gibt es sowohl eine PS4-Version als auch eine PS5-Fassung. Wer den Open World-Blockbuster für PS4 kauft, kann 10 Euro sparen und bekommt die PS5-Version trotzdem gratis dazu. Diese verwirrende Preispolitik erhitzt die Gemüter und könnte sogar dafür sorgen, dass Sony verklagt wird.

Horizon Forbidden West: PS Store zeigt als erstes nur die teurere PS5-Fassung an

Darum geht’s: „Horizon Forbidden West“ kann ab heute gespielt werden, und zwar sowohl auf PS4 als auch auf PS5. Der Clou liegt aber darin, dass Horizon Forbidden West auf der PS5 zehn Euro mehr kostet, bei der PS4-Version aber ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Fassung enthalten ist. Ihr solltet also auf jeden Fall die günstigere PS4-Version kaufen und dann kostenlos upgraden.

Nicht so einfach: Sony scheint aber verständlicherweise lieber zehn Euro mehr pro Spiel verdienen zu wollen und platziert wohl auch darum die teurere PS5-Fassung sehr viel prominenter im Online-Shop des PlayStation Stores. Das könnte für viele Menschen bedeuten, dass sie aus Versehen zehn Euro mehr ausgeben, als sie eigentlich müssten.

Erschwerend kommt noch mehr Verwirrung hinzu: Teilweise schien sich die PS4-Fassung nämlich nicht über die PlayStation-Konsolen kaufen zu lassen, sondern nur, wenn der Umweg über einen externen Browser auf einem anderen Gerät wie Smartphones genommen wurde.

Außerdem gibt es weiteres Chaos rund um die Downloads: Im schlechtesten Fall habt ihr die 100GB schwere PS4-Fassung umsonst heruntergeladen und ladet die PS5-Fassung zusätzlich, was natürlich sehr viel Platz einnimmt. Generell gilt hier also, dass ihr am besten doppelt und dreifach aufpassen solltet.

Irreführendes Marketing? Anwalt denkt über mögliche Sammelklage nach

Weil das natürlich nicht alle Menschen wissen, die einfach nur das neueste größte PlayStation-Exclusive spielen wollen, könnte das für viele zu Ärger oder großer Ernüchterung führen. Ein US-Anwalt geht sogar so weit, Sony im Umgang mit dem PlayStation-Store und den PS4- sowie PS5- Versionen von Horizon Forbidden West „irreführendes Marketing“ vorzuwerfen.

Dass die PS4-Version nicht auf der PS5 erhältlich war und nur über einen Umweg per externem Browser zu erreichen ist, komme noch erschwerend hinzu, dass die PS5-Fassung viel prominenter beworben wird, als die inhaltsgleiche, aber günstigere Fassung für die PS4. Eventuell könnte hier eine Sammelklage angestrebt werden.

Welche Fassung habt ihr gekauft? Wusstet ihr, dass eine günstiger, aber dieselbe ist? Schreibt es uns in die Kommentare.