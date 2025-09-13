Hollow Knight: Silksong startet mit über 5 Mio. Spielern in 3 Tagen durch

Es ist ein aufregendes Jahr für Fans von Hollow Knight: Silksong, denn das lang erwartete Metroidvania-Spiel von Team Cherry wurde am 4. September 2025 veröffentlicht. Als Nachfolger des beliebten Hollow Knight aus dem Jahr 2017, bietet Silksong eine Fülle neuer Inhalte und Herausforderungen. In dieser Fortsetzung übernimmst du die Kontrolle über Hornet, die ehemalige Prinzessin des gefallenen Königreichs Hallownest, die in das mysteriöse Land Pharloom entführt wird. Hier musst du eine riesige, miteinander verbundene Welt erkunden, die mit einzigartigen Feinden, herausfordernden Bossen und detaillierten Umgebungen gefüllt ist.

Was macht Silksong so besonders?

Warum hat Silksong so viel Aufmerksamkeit erregt? Die Antwort liegt nicht nur in der Geschichte und den Charakteren, sondern auch in den erweiterten Kampf- und Erkundungsmechaniken, die Team Cherry eingeführt hat. Hornet, bekannt für ihre Agilität und die Nadel-basierte Kampfmechanik, bringt eine neue Dynamik ins Spiel.

Besonders reizvoll ist das neue Questsystem, das die Erkundung weiter fördert und die Spieler dazu einlädt, die Geheimnisse von Pharloom zu lüften. Mit über 200 neuen Feinden, mehr als 40 neuen Bossen und unzähligen „Bänken“ zum Speichern bietet Silksong ein beeindruckendes Spielerlebnis.

Die Musik und Ästhetik von Silksong

Wie trägt die Musik zur Atmosphäre des Spiels bei? Chris Larkins eindrucksvolle und melancholische Soundtracks ziehen dich sofort in die faszinierende Welt von Silksong hinein. Die detaillierten Hintergründe und die unglaublichen Animationen verstärken das Gefühl, in eine lebendige und atmende Welt einzutauchen.

Die akustische Untermalung erinnert an Klassiker wie Thief oder Amnesia und verleiht dem Spiel eine immersive Klanglandschaft, die man normalerweise nicht von einem 2D-Plattformer erwarten würde.

Die Herausforderungen in Pharloom

Welche neuen Herausforderungen erwarten dich in Silksong? Das Erforschen neuer Gebiete ist sowohl spannend als auch herausfordernd. Die Begegnung mit bisher unbekannten Phänomenen, die die Physik oder das Layout des Königreichs in Frage stellen, sorgt für eine packende Spielerfahrung. Hornets Reise durch Pharloom ist in mehrere Akte unterteilt, wobei sie Informationen über ihre Vergangenheit sammelt und zahlreiche Nebenquests, sogenannte Wünsche, erfüllt.

Der Bereich Greymoor ist einer der größten, die Team Cherry je geschaffen hat. Hier fühlst du dich fast schwindelig, wenn du dich durch die zentralen Schächte bewegst und dich in neue, aufregende Gebiete wagst.

Ein Blick auf die Community-Reaktionen

Wie hat die Community auf die Veröffentlichung reagiert? Die Resonanz war überwältigend positiv. Bereits in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung hat das Spiel über 5 Millionen Spieler erreicht, darunter eine Million über den Xbox Game Pass und drei Millionen auf Steam. Diese Zahlen spiegeln die enorme Vorfreude und das anhaltende Interesse der Community wider.

Obwohl einige skeptisch gegenüber dem Hype waren, hat Silksong viele Erwartungen übertroffen und sich als würdiger Nachfolger des ursprünglichen Spiels erwiesen.

Was denkst du über Hollow Knight: Silksong? Teile deine Eindrücke und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!