Hollow Knight: Silksong – So verbesserst du deine Nadel mit Pale Oil effektiv

In Hollow Knight: Silksong steht dir eine spannende Herausforderung bevor: Die Verbesserung deiner Nadel. Diese ist entscheidend, um in Pharloom gegen die stärkeren Gegner zu bestehen. Der Schlüssel zu einer mächtigeren Waffe liegt im Einsammeln von Pale Oil, das du bei Pinmaster Plinney eintauschen kannst.

Erste Schritte zur Nadelverbesserung

Wie erhältst du die erste Nadelverbesserung? Um deine erste Nadelverbesserung zu erhalten, musst du Bellhart befreien, der sich im linken Teil von Greymoor befindet. Dafür musst du in Shellwood die Schwester Splitter besiegen, um das Klettergriff-Upgrade zu erhalten, das dir erlaubt, die Wände hinaufzuspringen. Danach kannst du die Bellhart-Tunnel betreten und den Witwen-Boss besiegen, um Bellhart endgültig von dem Fluch zu befreien.

Nachdem Bellhart befreit ist, erklimme die Plattformen auf der linken Seite der Stadt und finde den Weg zu Pinmaster Plinneys Werkstatt. Plinney wird dir die erste Nadelverbesserung kostenlos geben, jedoch informiert er dich darüber, dass du für weitere Verbesserungen Pale Oil benötigst.

Whispering Vaults Pale Oil

Wo findest du das erste Pale Oil? Das erste Pale Oil kannst du in den Whispering Vaults finden. Zuerst musst du Akt 1 und die anfänglichen Abschnitte von Akt 2 abschließen, um Zugang zu diesem Bereich zu erhalten. Nachdem du den Choral Chambers erklommen und den dortigen Boss besiegt hast, steigst du in den Cogwork Core hinab, um zu den Whispering Vaults zu gelangen. Hier ist ein Plattform-Puzzle zu meistern, bei dem du auf beweglichen Zahnrädern mit deiner Nadel springen musst.

In den Whispering Vaults angekommen, suchst du den Hauptraum und schaust nach einem Eingang auf der linken Seite. Ein Box-Puzzle wartet dort auf dich, und wenn du es gelöst hast, erhältst du das erste Pale Oil, das du zu Plinney bringen kannst, um deine Nadel ein weiteres Mal zu verbessern.

Great Taste of Pharloom Pale Oil

Wie schließt du die Great Taste of Pharloom Quest ab? Um das nächste Pale Oil zu erhalten, musst du die Great Taste of Pharloom Quest abschließen. Diese Quest befindet sich in den Speisesälen auf der oberen linken Seite der Choral Chambers. Deine Aufgabe ist es, fünf essbare Gegenstände im ganzen Königreich zu sammeln. Sobald du alle Zutaten zurückgebracht hast, erhältst du ein weiteres Pale Oil, das du bei Pinmaster Plinney gegen eine Gebühr von etwa 500 Rosenkränzen eintauschen kannst.

Ecstasy of the End Pale Oil

Wie erhältst du das letzte Pale Oil? Das letzte Pale Oil erhältst du, indem du die Ecstasy of the End Quest abschließt. Diese Quest ist im dritten Akt auf der Bellhart-Tafel verfügbar, nachdem du alle Floh-Standorte in Pharloom gefunden hast, die sich zum Pale Lake in den Verdorbenen Kanälen bewegt haben. Die Quest besteht aus drei Minispielen beim Fest der Floh, bei denen du die Highscores schlagen musst. Der Gewinn – natürlich Pale Oil – erwartet dich.

Denke daran, dass du Pinmaster Plinney im dritten Akt in den Shellwoods retten musst, damit er zu seiner Werkstatt zurückkehrt, wo du die finale Nadelverbesserung erhalten kannst. Diese letzte Verbesserung kostet dich erneut rund 500 Rosenkränze.

Wie wichtig ist das Upgrade der Nadel in Silksong? Das Upgrade deiner Nadel in Silksong ist essenziell, um gegen die härteren Gegner anzukommen. Der Prozess, Pale Oil zu finden und die Quests abzuschließen, ist zwar herausfordernd, aber lohnenswert. Mit der verbesserten Waffe bist du für die Abenteuer in Pharloom bestens gerüstet.

