Hollow Knight Silksong: Mods erleichtern den Einstieg – so geht’s!

Hollow Knight: Silksong ist die mit Spannung erwartete Fortsetzung des erfolgreichen Spiels Hollow Knight von Team Cherry. Am 4. September 2025 veröffentlicht, bietet es Spielern die Möglichkeit, in die Rolle von Hornet zu schlüpfen, die in ein mysteriöses neues Land namens Pharloom entführt wird. Mit einer Fülle neuer Gegner, herausfordernder Bosse und komplexer Umgebungen setzt das Spiel auf die bewährten 2D-Platforming- und Kampfmechaniken seines Vorgängers, erweitert diese jedoch um neue Features wie ein Quest-System und zusätzliche Bewegungsfähigkeiten.

Die Herausforderung in Silksong

Wie schwierig ist Silksong wirklich? Trotz der hohen Erwartungen an Silksong hat sich das Spiel als überraschend herausfordernd erwiesen, selbst für diejenigen, die bereits das Originalspiel gemeistert haben. Besonders die sogenannten „corpse runs“ und doppelter Schaden haben sich als große Hürden herausgestellt.

Die „corpse runs“ verlangen, dass du nach einem Tod zu einem bestimmten Punkt zurückkehrst, was bei vielen Bosskämpfen schnell zu Frustration führen kann. Zudem sind Treffer, die dir mehr als einen Gesundheitspunkt abziehen, keine Seltenheit. Dies erfordert von dir nicht nur Geschick im Ausweichen, sondern auch Geduld, da ein einziger Fehler teuer werden kann.

Mods zur Reduzierung des Schwierigkeitsgrads

Welche Mods helfen, Silksong zugänglicher zu machen? Für PC-Spieler gibt es glücklicherweise Mods, die den Schwierigkeitsgrad von Silksong etwas abmildern können. Zwei herausragende Mods sind dabei hervorzuheben: Stakes of Marika – Rebirth Anywhere und No More 2 Damage Plus.

Der Stakes of Marika – Rebirth Anywhere Mod, inspiriert von Elden Ring, erlaubt es dir, nach einem Tod am Eingang des aktuellen Bereichs wiederzubeleben, statt an einer weiter entfernten Bank. Dies kann dir wertvolle Zeit sparen, wenn du dich wiederholt an einem schwierigen Abschnitt versuchst.

Der No More 2 Damage Plus Mod

Wie wirkt sich der No More 2 Damage Plus Mod auf das Spiel aus? Der No More 2 Damage Plus Mod sorgt dafür, dass du nie mehr als einen Gesundheitspunkt pro Treffer verlierst. Außerdem werden die Unverwundbarkeitsframes nach einem Treffer verlängert, damit du nicht sofort durch schnelle Angriffe erneut getroffen wirst.

Diese Anpassungen machen das Spiel zwar nicht einfach, aber sie mindern die Frustration, die durch unfaire Treffer entstehen kann. Gleichzeitig bleibt die Herausforderung erhalten, da du weiterhin gut ausweichen musst.

Installation der Mods

Wie installierst du die Mods? Beide Mods erfordern die Version 5.4.23.3 des BepInEx Plugin-Frameworks. Du musst die x64 Version von Github herunterladen und in das Installationsverzeichnis von Silksong entpacken. Nachdem du das Spiel einmal gestartet hast, um die benötigten Konfigurationsdateien zu generieren, kannst du die Mods installieren, indem du die entsprechenden .dll-Dateien in den /BepInEx/plugins Ordner im Silksong-Verzeichnis kopierst.

Fazit und Community-Feedback

Wie reagieren Spieler auf diese Mods? Die Mods werden von vielen Spielern begrüßt, die sich von den herausfordernden Aspekten von Silksong überfordert fühlen. Sie bieten eine willkommene Möglichkeit, das Spieltempo und den Schwierigkeitsgrad an die eigenen Vorlieben anzupassen, ohne das Kernspielgefühl zu verlieren.

Diskutiere in den Kommentaren, wie du zu den Veränderungen in Silksong stehst. Hast du die Mods ausprobiert oder bevorzugst du die ursprüngliche Herausforderung des Spiels?