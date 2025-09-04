Hollow Knight: Silksong bricht Rekorde – über 500.000 Spieler bei Steamstart

Nach langen sechs Jahren des Wartens ist es endlich soweit: Hollow Knight: Silksong ist verfügbar und zieht die Aufmerksamkeit von Hunderttausenden von Spielern auf sich. Die Begeisterung für das Spiel ist überwältigend und hat sogar die Server von Steam kurzzeitig lahmgelegt.

Bereits in den ersten vier Stunden nach Veröffentlichung zog Silksong über 500.000 gleichzeitige Spieler an. Diese beeindruckende Zahl katapultiert das Spiel direkt auf den 18. Platz der höchsten gleichzeitigen Spielerzahlen in der Geschichte von Steam. Und die Zahl steigt weiter an.

Ein Rekordstart für ein Indie-Spiel

Was macht Silksong so besonders? Silksong knüpft an den Erfolg seines Vorgängers Hollow Knight an, das als eines der besten Indie-Spiele aller Zeiten gilt. Mit einer ähnlichen Steuerung und einem ebenso faszinierenden Art-Style zieht es Spieler weltweit in seinen Bann. Aber im Vergleich zu Hollow Knights Start, der nur 812 gleichzeitige Spieler verzeichnen konnte, ist Silksongs Start phänomenal und zeigt, wie sehr die Fangemeinde gewachsen ist.

Diese Zahlen sind nicht nur beeindruckend, sondern auch historisch. Silksong gehört damit zu den größten Indie-Veröffentlichungen auf Steam und zeigt, dass Indie-Spiele durchaus mit großen AAA-Titeln konkurrieren können. Die Spielerzahlen von Silksong sind vergleichbar mit denen von Elden Ring, das ebenfalls einen beeindruckenden Start hingelegt hat.

Der Vergleich zu anderen Indie-Spielen

Wie schneidet Silksong im Vergleich zu anderen Indie-Spielen ab? Neben Palworld, das an seinem ersten Tag ebenfalls beeindruckende Spielerzahlen erreichte, hebt sich Silksong besonders hervor. Palworld ist jedoch ein Multiplayer-Spiel, das aufgrund seiner Einzigartigkeit – Pokémon mit Waffen – einen kleinen Vorteil hatte.

Diese Erfolge zeigen, dass Silksong nicht nur die Erwartungen übertrifft, sondern auch einen bedeutenden Platz in der Geschichte der Indie-Spiele einnimmt. Mit seiner packenden Story, den herausfordernden Bosskämpfen und der faszinierenden Musik zieht es die Spieler in seinen Bann.

Blick in die Zukunft

Welche Rekorde könnte Silksong noch brechen? Die aktuellen Spielerzahlen sind nur der Anfang. Es bleibt spannend zu sehen, welche Rekorde Silksong im Laufe seiner ersten Woche noch brechen wird. Es ist bereits jetzt klar, dass das Spiel die Herzen der Spieler erobert hat und noch viele weitere Erfolge feiern wird.

Der Start von Silksong zeigt, dass Indie-Spiele eine bedeutende Rolle in der Gaming-Industrie spielen und einen festen Platz im Herzen der Gamer haben. Wir können gespannt sein, welche weiteren Überraschungen und Erfolge uns in der kommenden Zeit erwarten.

Was hältst du von Silksong? Teile deine Meinung in den Kommentaren!